　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

NCC高官玉山弄翻瓦斯爐引大火　森管員冒險救火8天收爛攤子

▲林管處杜鵑營地救火，各處護管員見雨相當興奮。（圖／嘉義林管處提供）

▲陸航特、空勤黑鷹及空軍救護隊輪番前往林管處杜鵑營地空頭救火。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南投八通關杜鵑營地日前因NCC專委喬建中等登山客等於當地野炊烹飪，不慎引發森林火災，經查位於嘉義林管處轄玉山事業區第52林班，林務局出動花蓮、嘉義、屏東及南投林管處等相關單位護管員到場滅火，另外還有陸航特、空勤黑鷹及空軍救護隊空中投水，陸空計救援此次森林火災，直到23日下午14時許現場開始陸續有些許降雨情況發生，經觀測火場暫無擴燃情形，現場於16：00由回報火場進入「控制階段」。

▲林管處杜鵑營地救火，各處護管員見雨相當興奮。（圖／嘉義林管處提供）

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，見雨相當興奮。（圖／嘉義林管處提供）

救災工作由16日開始已進入第8天，延燒面積約71公頃，被害面積約15公頃以上，陸航特、空勤黑鷹及空軍救護隊空中投水多架次，森林護管員進入火場做殘火處理及地表腐質層移除，過程中工具都壞了還有人腳受傷，甚至為了開闢防火線發揮阻隔火勢作用，全身都被燻黑，午餐更只能用乾糧果腹，比流浪漢慘。

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了還有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）。

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了。（圖／嘉義林管處提供）。

最終辛苦終有收穫，開拓的防火線有效阻隔火勢，午後的一陣雨更減緩火勢，也讓首批護管員可以回家休息，大家興奮地歡呼。

▲阿里山工作站技術士陳盈達 。（圖／嘉義林管處提供）

▲阿里山工作站技術士陳盈達自嘲笑流浪漢 。（圖／嘉義林管處提供）

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了還有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）。

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）。

嘉義林管處八通關杜鵑營地（玉山事業區第52林班）目前延燒面積約71公頃，被害面積約15公頃以上，動員人數104人，林務局緊急應變小組10人、嘉義處指揮中心14人、嘉義處24人，屏東處11人、花蓮處11人、南投處12人、陸航特8人、空勤4人、國搜4人、消防單位6人，計104人。下午14時開始現場陸陸續續有些許降雨情況發生，經觀測火場暫無擴燃情形，於16時由現場回報火場進入「控制階段」，陸航特投水3架次、空勤黑鷹投水3架次、空軍救護隊運補1架次。

此次森林火警疑為國家通訊傳播委員會前專委喬建中與友人16日上山疑弄翻瓦斯爐，不慎引起森林大火，喬本人已被調離職務。

一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！

ET快訊
快篩站醫師「只穿輕便雨衣」工作！熱天只吹電扇　原因超鼻酸
最美趙敏輕生10次「爸媽不救」　死在家中飄屍臭
罔腰突認「被炎亞綸掰彎」！　親曝和鳳梨感情現況
網美臉書賣快篩試劑「現省8萬」：不用去人擠人　最高恐罰100
台中禁餐廳內用！店家傻眼：員工怎吃飯　市府給解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中逾20家企業挺抗疫　霸氣送1.5萬快篩試劑「15分內有結果」

NCC高官玉山弄翻瓦斯爐引大火　森管員冒險救火8天收爛攤子

去萬華KTV「雲林爸確診」傳染兒子　8天足跡都出門！逛寶雅吃火鍋

桃園確診婦「失聯4小時」 衛生局會同警消找到了　疫調足跡調查中

如臨大敵！花蓮循確診者足跡加強消毒　籲民眾安心

花蓮再增1確診！與確診夫足跡重曡 　同家戶匡列6人

桃園市今日本土23例累計120人　11區淪陷僅大園、復興區為淨土

宜蘭一場喜宴9人確診　衛生局：10日到過金樽餐廳請注意

移民署查緝新移民娛樂場所　宣導安心採檢防疫專案

中埔警分局防疫宣導　水庫觀光景點及鄉鎮鬧區為重點

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

台中逾20家企業挺抗疫　霸氣送1.5萬快篩試劑「15分內有結果」

NCC高官玉山弄翻瓦斯爐引大火　森管員冒險救火8天收爛攤子

去萬華KTV「雲林爸確診」傳染兒子　8天足跡都出門！逛寶雅吃火鍋

桃園確診婦「失聯4小時」 衛生局會同警消找到了　疫調足跡調查中

如臨大敵！花蓮循確診者足跡加強消毒　籲民眾安心

花蓮再增1確診！與確診夫足跡重曡 　同家戶匡列6人

桃園市今日本土23例累計120人　11區淪陷僅大園、復興區為淨土

宜蘭一場喜宴9人確診　衛生局：10日到過金樽餐廳請注意

移民署查緝新移民娛樂場所　宣導安心採檢防疫專案

中埔警分局防疫宣導　水庫觀光景點及鄉鎮鬧區為重點

台北市餐飲業全面禁止內用　柯文哲晚間回應了

快篩站醫師「只穿輕便雨衣」工作！熱天吹一支電扇　原因超鼻酸

義大利1500公尺高山纜車發生「墜毀事故」　至少9人罹難　

迪士尼遊行舞者站米奇旁「越看越眼熟」　原來是《101》淘汰選手！

台中逾20家企業挺抗疫　霸氣送1.5萬快篩試劑「15分內有結果」

NCC高官玉山弄翻瓦斯爐引大火　森管員冒險救火8天收爛攤子

小優怒嗆陽明山遊客！「害大家無法出門是不是就爽了」

珍妮佛羅培茲有意與小班「人與人連結」！前未婚夫被爆真實心情

韓國皮膚科醫師教細緻毛孔5秘訣！　「這一類」護膚品不能用

子乃花運彩分析／湖人@太陽　推湖人全場受讓過盤

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

地方熱門新聞

雲林六房媽過爐群聚　網：頭殼有洞？

即／萬華唱歌確診　雲林男足跡更新

宜蘭一場喜宴9人確診　10日到過金樽餐廳請注意

快訊／雲林23日起禁止餐飲業內用

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

嘉義縣禁止餐飲內用　實名實聯制外送外帶

桃園確診婦「失聯4小時」 衛生局會同警消找到了

朝陽快篩1655例結果出爐　中市府即起撤離

桃園市今本土23例　僅大園、復興區為淨土

台積電捐「零接觸篩檢車」

高雄卡拉OK偷營業遭斷水電　老闆娘喊衰

朝陽「隔壁包廂」中國醫大11人嗨歌1確診

倒垃圾請戴口罩

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾送辦

更多熱門

相關新聞

玉山大火狂燒5天55公頃　闖禍山友竟是NCC官員

玉山大火狂燒5天55公頃　闖禍山友竟是NCC官員

玉山16日清晨發生森林大火，一路狂燒5天，導致55公頃山林盡數燒毀，至今仍在延燒中。初步調查發現，當時5名山友野炊釀禍。不料有人踢爆，踢倒爐頭的禍首，是國家通訊傳播委員會NCC專委。稍早NCC已經證實此事。

南投八通關杜鵑營地森林火警　空勤接送17人搶進火場

南投八通關杜鵑營地森林火警　空勤接送17人搶進火場

北愛爾蘭「仙境」慘淪火海！事務大臣痛心

北愛爾蘭「仙境」慘淪火海！事務大臣痛心

南非森林大火　開普敦大學陷火海

南非森林大火　開普敦大學陷火海

高雄男點沖天炮驅趕　引發森林大火下場慘

高雄男點沖天炮驅趕　引發森林大火下場慘

關鍵字：

八通關杜鵑基地森林大火

讀者迴響

熱門新聞

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

馬俊麟、張家瑋被目擊現林口摩鐵

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

疫情爆炸！唐綺陽警告還有下一波

台劇火警戲來真的　消防員全待命

桃園+23足跡曝！多家全聯、家樂福、電競旅館都入列

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

iPad下殺9990元、限量100台

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面