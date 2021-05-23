NCC高官玉山弄翻瓦斯爐引大火　森管員冒險救火8天收爛攤子

▲陸航特、空勤黑鷹及空軍救護隊輪番前往林管處杜鵑營地空頭救火。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南投八通關杜鵑營地日前因NCC專委喬建中等登山客等於當地野炊烹飪，不慎引發森林火災，經查位於嘉義林管處轄玉山事業區第52林班，林務局出動花蓮、嘉義、屏東及南投林管處等相關單位護管員到場滅火，另外還有陸航特、空勤黑鷹及空軍救護隊空中投水，陸空計救援此次森林火災，直到23日下午14時許現場開始陸續有些許降雨情況發生，經觀測火場暫無擴燃情形，現場於16：00由回報火場進入「控制階段」。

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，見雨相當興奮。（圖／嘉義林管處提供）

救災工作由16日開始已進入第8天，延燒面積約71公頃，被害面積約15公頃以上，陸航特、空勤黑鷹及空軍救護隊空中投水多架次，森林護管員進入火場做殘火處理及地表腐質層移除，過程中工具都壞了還有人腳受傷，甚至為了開闢防火線發揮阻隔火勢作用，全身都被燻黑，午餐更只能用乾糧果腹，比流浪漢慘。

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了。（圖／嘉義林管處提供）。

最終辛苦終有收穫，開拓的防火線有效阻隔火勢，午後的一陣雨更減緩火勢，也讓首批護管員可以回家休息，大家興奮地歡呼。

▲阿里山工作站技術士陳盈達自嘲笑流浪漢 。（圖／嘉義林管處提供）

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）。

嘉義林管處八通關杜鵑營地（玉山事業區第52林班）目前延燒面積約71公頃，被害面積約15公頃以上，動員人數104人，林務局緊急應變小組10人、嘉義處指揮中心14人、嘉義處24人，屏東處11人、花蓮處11人、南投處12人、陸航特8人、空勤4人、國搜4人、消防單位6人，計104人。下午14時開始現場陸陸續續有些許降雨情況發生，經觀測火場暫無擴燃情形，於16時由現場回報火場進入「控制階段」，陸航特投水3架次、空勤黑鷹投水3架次、空軍救護隊運補1架次。

此次森林火警疑為國家通訊傳播委員會前專委喬建中與友人16日上山疑弄翻瓦斯爐，不慎引起森林大火，喬本人已被調離職務。

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