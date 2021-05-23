刑事局三個外勤大隊共用同樓層浴室　居家隔離7人27人須快篩

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員，20日因腹瀉請假前往台北醫學大學附設醫院就醫，戶外篩檢區採樣核酸檢測，23日下午13時左右衛生單位通知楊員PCR新冠肺炎核酸檢測陽性確定，刑事局立即通知消毒人員，今晚7時對刑事局辦公大樓進行消毒。

刑事局表示，期間刑事局員工有接觸者進行自主健康管理，至醫院抗原快篩或PCR核酸檢測及居家、分流辦公等作為。另外，今晚就會通知消毒公司，到刑事局外勤大樓偵三大隊駐地進行整層樓清消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

刑事局指出，由於楊員隸屬於刑事局偵三大隊第一隊，目前偵三大第一隊全對包含隊長、副隊長及所屬隊員共7人均依防疫規定居家隔離14天，偵三大隊全體隊職員共27人下周一就須赴醫院接受快篩，以釐清刑事局是否出現局內感染的情況。

更讓刑事局內外勤刑警擔憂的是，刑事局外勤包含偵一、偵二、偵三大隊駐地都在刑事局偵防大樓三樓，且盥洗室、浴室都是共用，加上外勤刑警辦案經常熬夜加班留守駐地辦公，外勤偵查員染疫是否造成同層其他同仁感染，有待後續篩檢釐清。

【相關新聞】



►快下班了！全台分區停電號誌失靈 警、義交總動員維護交通



►萬華阿公店情慾交流成防疫破口 「萬華茶室文化老街」驚曝真相

►快訊／北市中山區套房驚爆命案！女陳屍浴室 遭割頸殘忍殺害