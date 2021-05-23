　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大名師超前部署遠距課程　王業立：不擔心突然停電

▲▼台大教授王業立憂停電，遠距課程超前部署採預錄方式。（圖／王業立提供）

▲王業立在粉絲專頁直播上課，不少以前的學生觀看留言。（圖／王業立提供）

記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情爆發，全國各級學校停止上課，其中，大部分大專院校都改成遠距課程，台大政治系教授王業立原本都在教室、家裡，利用自己臉書紛絲專頁直播，他今（23日）受訪表示，天氣愈來愈熱，怕會突然停電，決定改採預錄方式。

王業立接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，前兩星期直接利用上課時間在教室直播，上週網路中斷2次，後來直接在家裡直播，但家裡屬於C區，上星期已停電3次，雖到目前上課時還沒遇到剛好停電狀況，會擔心接下來天氣愈來愈熱，又會有斷電狀態，萬一發生，這一停至少50分鐘以上，直將影響同學上課，因此已跟同學說明，接下來到學期末都會用預錄方式替學生上課，來個超前部署。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大教授王業立憂停電，遠距課程超前部署採預錄方式。（圖／王業立提供）

▲王業立憂停電，遠距課程超前部署，學期末前都將改為預錄。（圖／王業立提供）

王業立指出，學生一班200多人，很難在線上互動，不太可能同時開太多視窗，只能提醒學生有任何問題可以到粉絲專頁留言，或e-mail提問，自己都會馬上回覆，他強調，預錄比較不會有什麼突發狀況，不用擔心網路斷線跟停電，只要上傳到YouTube，並將連結放到粉絲專頁上，學生就能自己上課。

王業立也在臉書提到，沒想到在家裡進行遠距教學，還要自掏腰包購買不少設備，至於學生建議的網美燈就免了，他今受訪還笑說，上次直播上課時，不只現在的學生在聽，還有以前教過的學生進來重溫，上課時很多留言，是一件有趣的事。

ET快訊
小編嗆陳時中「校正回歸什麼鬼」　盧秀燕回應了
快訊／刑事局也淪陷　1警官送醫確診
新北增新莊、三重「熱區防疫中心」　匡列範圍曝光
宜蘭一場喜宴9人確診！　去過這間餐廳注意
侯友宜指「中央下令不公布足跡」　指揮中心火速回應！
陸馬拉松21人亡！　連知名「神級選手」也罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又有梅雨鋒面！明晚起濕3天「降雨熱區」出爐　周末還有一波

不校正回歸原因曝！彰化確診11例比中央多　燒烤男隱匿足跡將開罰

快訊／刑事局外勤隊也淪陷　一偵查員身體不適送醫PCR檢測確診

新北運將兒傳染...雲林86歲婦確診　足跡單純：鎮玄宮廟+晉安府

防疫模範生！民眾倒垃圾「素質高出奇觀」　網跪：真的有1.5公尺

綠島蘭嶼「半封島」！船班全停到28日　僅剩空中交通

教保人員被逼少領薪資！教團怒：理由竟是「業務緊縮營運困難」　

「我會送你口罩跟漢堡！」連千毅轟酸民　力挺陳時中：一肩扛起

快訊／柯P下令北市餐飲業禁止內用　新光三越、微風：全力支持

侯友宜指「中央下令不公布足跡」　指揮中心火速回應！

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

又有梅雨鋒面！明晚起濕3天「降雨熱區」出爐　周末還有一波

不校正回歸原因曝！彰化確診11例比中央多　燒烤男隱匿足跡將開罰

快訊／刑事局外勤隊也淪陷　一偵查員身體不適送醫PCR檢測確診

新北運將兒傳染...雲林86歲婦確診　足跡單純：鎮玄宮廟+晉安府

防疫模範生！民眾倒垃圾「素質高出奇觀」　網跪：真的有1.5公尺

綠島蘭嶼「半封島」！船班全停到28日　僅剩空中交通

教保人員被逼少領薪資！教團怒：理由竟是「業務緊縮營運困難」　

「我會送你口罩跟漢堡！」連千毅轟酸民　力挺陳時中：一肩扛起

快訊／柯P下令北市餐飲業禁止內用　新光三越、微風：全力支持

侯友宜指「中央下令不公布足跡」　指揮中心火速回應！

3隻小貓吃完飯同步「舔手手回味」　開大絕萌臉逼餵食：還餓～

桃園市今日本土23例累計120人　11區淪陷僅大園、復興區為淨土

不斷更新／全台快篩站總整理看這邊　確診、防疫Q＆A一次看

「蔡依林」手機掉了被送派出所！Siri撥給媽媽　本尊現身感謝

又有梅雨鋒面！明晚起濕3天「降雨熱區」出爐　周末還有一波

價格極具競爭力的潛水錶出列　Hamilton帥錶配抗磁機芯加分

不校正回歸原因曝！彰化確診11例比中央多　燒烤男隱匿足跡將開罰

宣明智捐贈新北警千劑快篩「明到貨！」　逸達提供肺炎新藥助臨床抗疫

成功阻止老爸出門！她曝「洗腦步驟」教學　網一看哭了：孝心感動天

馬戲團母獅抓狂！馴獸師遭「狠咬拖行」畫面曝　觀眾嚇到癲癇發作

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

三級警戒何時降？陳時中：「這一週是重要觀察期」

確診者猝死家中原因曝！重症醫驚揭「恐怖缺氧真相」

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

桃園+23足跡曝！多家全聯、家樂福、電競旅館都入列

今確診+校正回歸「共457例本土」　新北市215例最多！

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

即／基隆公布6例足跡　25歲男KTV夜唱5小時

校正回歸之亂繼續　陳時中說明

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

更多熱門

相關新聞

4機組仍歲修中！下周電力連亮5天黃燈

4機組仍歲修中！下周電力連亮5天黃燈

近期用電量屢創新高，而先前興達電廠機組故障，也造成全台大停電，雖然目前兩部機組回歸併聯發電，但仍有4部大型機組進行歲修中，總計222萬瓩的發電容量無法使用，要直到7月中才能完全歲修完畢，而台電也預期下周將連5天亮出供電吃緊的黃燈。

好市多發現「停電神器」！她讚爆居家必備

好市多發現「停電神器」！她讚爆居家必備

南港H組也停電？台電：建設公司挖損電纜釀禍

南港H組也停電？台電：建設公司挖損電纜釀禍

南港人爆「H組停電」　苦主狂回報：這要校正嗎

南港人爆「H組停電」　苦主狂回報：這要校正嗎

分段計費「下午1點到3點是10倍」　台電駁斥：假的

分段計費「下午1點到3點是10倍」　台電駁斥：假的

關鍵字：

台大教授台大名師王業立台大政治系停電台電天氣熱網路訊號網路中斷遠距課程超前部署預錄

讀者迴響

熱門新聞

528後繼續停課？侯友宜回應！

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

馬俊麟、張家瑋被目擊現林口摩鐵

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

台劇火警戲來真的　消防員全待命

三級警戒何時降？陳時中：「這一週是重要觀察期」

母發燒2天確診亡　女兒見不到最後一面

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面