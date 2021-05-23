台大名師超前部署遠距課程　王業立：不擔心突然停電

▲王業立在粉絲專頁直播上課，不少以前的學生觀看留言。（圖／王業立提供）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情爆發，全國各級學校停止上課，其中，大部分大專院校都改成遠距課程，台大政治系教授王業立原本都在教室、家裡，利用自己臉書紛絲專頁直播，他今（23日）受訪表示，天氣愈來愈熱，怕會突然停電，決定改採預錄方式。

王業立接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，前兩星期直接利用上課時間在教室直播，上週網路中斷2次，後來直接在家裡直播，但家裡屬於C區，上星期已停電3次，雖到目前上課時還沒遇到剛好停電狀況，會擔心接下來天氣愈來愈熱，又會有斷電狀態，萬一發生，這一停至少50分鐘以上，直將影響同學上課，因此已跟同學說明，接下來到學期末都會用預錄方式替學生上課，來個超前部署。

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▲王業立憂停電，遠距課程超前部署，學期末前都將改為預錄。（圖／王業立提供）



王業立指出，學生一班200多人，很難在線上互動，不太可能同時開太多視窗，只能提醒學生有任何問題可以到粉絲專頁留言，或e-mail提問，自己都會馬上回覆，他強調，預錄比較不會有什麼突發狀況，不用擔心網路斷線跟停電，只要上傳到YouTube，並將連結放到粉絲專頁上，學生就能自己上課。

王業立也在臉書提到，沒想到在家裡進行遠距教學，還要自掏腰包購買不少設備，至於學生建議的網美燈就免了，他今受訪還笑說，上次直播上課時，不只現在的學生在聽，還有以前教過的學生進來重溫，上課時很多留言，是一件有趣的事。