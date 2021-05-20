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「遠距上課」挑戰教學創意！　鏡頭另一端的老師們原來長這樣

▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲學生們在家遠距上課後，空蕩蕩的教室只剩老師一人。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳珊珊／採訪報導

近日新冠肺炎本土案例不斷增加，雙北在17日宣布高中職以下學校停課後，全台也在昨天（19日）進入停課階段。不過「停課不停學」，老師們皆改採「線上教學」方式授課，而這從未有過的教學模式，也讓不少人好奇體育課、家政課或是美勞課怎麼辦？

▲▼高中以下學校停課兩周,停課不停學,學校課本等待家長領回自學。（圖／記者周宸亘攝）

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▲全台在19日進入「停課不停學」階段 ，圖為待家長領回自學的課本。（圖／記者周宸亘攝）

老師們除了調整課程，也要有新點子才能透過螢幕抓住學生目光！江翠國小體育老師在家透過視訊為學生上課，上課時間一到，學生們陸續上線，唐老師一如往常喊著口號帶熱身，他表示，「其實教學上和以往沒有太大不同，只是現在地點改為家裡，需要給學生們一點想像力，像是一分鐘的快跑，我就請他們想像自己正在操場上奔跑，同學們都很投入，結束之後還會跟我說『好累喔』，透過想像力，讓他們更有參與感，也能達到流汗目的」。

▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

▲體育老師在家帶著學生們一起跑起來。（圖／記者湯興漢攝）

40分鐘的體育課程分為熱身運動、體能訓練與籃球技巧教學，唐老師透過視訊示範籃球技巧，他說：「我們在家上體育課以不吵到鄰居為前提，所以球不會去碰到地板，而是先訓練一些基本技巧動作，包含球感訓練、腰部運球等等，以後同學們回到籃球場上就可以順利銜接，如果家中沒有球的同學，也可以用娃娃、抱枕做代替」。

▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼體育老師透過視訊示範籃球技巧，同學們在鏡頭另一端跟著做。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

今天已是雙北高中職以下學校的第3天遠距教學日，唐老師分享，「學生們的參與度越來越好，甚至在課前的20分鐘就會上線聊天，今天還在線上玩起益智遊戲。課程中我會點名同學起來帶操，讓他們更有互動，有些同學還會當起『糾察隊』，在視訊中爆料有誰躺在床上沒運動，大家樂在其中，其實透過視訊還是可以上體育課的」。

▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲原本熱鬧的教室現在變得空蕩蕩，只剩下老師在進行線上教學。（圖／記者湯興漢攝）

學生們都待在家了，空蕩蕩的教室只剩老師一人，跟平時熱鬧的景象形成強烈對比！江翠國小的老師坐在電腦教室裡，對全班同學進行線上數學課教學，老師分享，「第一天線上授課比較手忙腳亂，之後漸漸上手了，孩子們會在留言處打上座號簽到，我會採用多一點互動的方式教學，讓孩子在家也能與老師對話，提高學習專注力」。

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習。（圖／記者周宸亘攝）

▲老師準備著遠距教學教材。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習。（圖／記者周宸亘攝）

▲老師透過影片一步步教學家政課內容。（圖／記者周宸亘攝）

集美國小的郭老師也認真準備遠距教學教材，架起手機錄製上課內容，美勞課的教學也沒少，透過影片一步一步慢慢示範，以特寫畫面清楚交代每個步驟，讓學生們待在家裡就能跟著動手做。防疫時期，全台啟動遠距教學新模式，老師和學生們都有了另一種「新鮮」的上課體驗。

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