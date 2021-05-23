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甘肅馬拉松20死1失聯　暴雨冰雹狂轟！多人失溫倒地、口吐白沫

記者任以芳／綜合報導 

大陸近日天災不斷，雲南、青海地震後，甘肅白銀黃河石林山地馬拉松百公里越野賽昨22日遭到極端氣候襲擊，原本風和日麗的天氣突然下起狂風、暴雨和冰雹。上百名參賽人員嚴重失溫，部分選手路倒後口吐白沫。截至今（23日）最新消息指出，20人遇難，另有1人還在搜救中。

綜合陸媒報導指出，《黃河石林山地馬拉松百公里越野賽暨鄉村振興健康跑》活動從2018年開始在黃河石林景區舉辦，此次為第四屆賽事，共有近萬人參加，其中172名參賽人參加百公里山地越野賽。結果，位於高海拔賽段20公里到31公里遇上極端天氣影響，短時內局地出現冰雹、凍雨大風，氣溫驟降。

▲▼ 大陸甘肅山地馬拉松遇到極端天氣 。（圖／翻攝 青蜂俠、搜狐跑步）

▲大陸甘肅山地馬拉松賽地形危險複雜。（圖／翻攝 青蜂俠）

到底當天發生什麼事？根據生還者流落南方於《搜狐跑步》發文指出，「該比賽最難一段路在黃河石林賽道，從CP2到CP3，8公里距離，爬升1000米，且只有爬升沒有下降。」

由於，路況是石頭與砂土混合陡坡，連摩托車都上不去，選手們要手腳並用往上爬，所以CP3不提供任何補給，這也為後面意外悲劇埋下伏筆。

▲▼ 大陸甘肅山地馬拉松遇到極端天氣 。（圖／翻攝 搜狐跑步）

▲ 大陸甘肅山地馬拉松遇到極端天氣 。（圖／翻攝 青蜂俠、搜狐跑步）

生還者強調，「這意味著，即便到達山頂，也沒有可補充的食物、飲水，熱水更是妄想，暴露的山體，更無處可休息，且無法在此處退賽。還要堅持到CP4。」

氣候突然異變後，參賽者越往上爬，風雨越大，體感溫度更低。該名生還者說身濕透，找到避風處裹上保溫毯也被狂風吹散，還有選手保溫毯被大風撕碎。

該名生還者描述，「發現十根手指都沒有感覺了，這是在除東北的冬天外從未發生過的情況。」當下，他做出攸關性命決定「下山！」返途中，有看見許多參賽者繼續往上爬，陸續也有幾名選手下來，包括很厲害的大神級選手。

▲▼ 大陸甘肅山地馬拉松遇到極端天氣 。（圖／翻攝 青蜂俠、搜狐跑步）

▲ 部分馬拉松選手失溫路倒 。（圖／翻攝 青蜂俠）

據陸媒《青蜂俠》釋出影片，已經是參賽者撤到山腰的小木屋休息，屋內擠滿包著包溫毯選手。比較後面下山的目擊者指出，「一路上看到倒下來若干位選手，躺在路邊一動不動，甚至已經口吐白沫。」

截至5月23日上午8時，參加百公里越野賽172名參賽人員中的151人確認安全，其中8人輕傷送醫救治。另有20名參賽人員確定遇難，目前仍有1人失聯，正在進一步搜救中。

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