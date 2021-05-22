陸專家：疫苗打完半年後「免疫力將消退」　必須及時打「加強針」

▲大陸正加速新冠疫苗接種進度，今年有望達成「群體免疫」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠疫苗最早施打的人群接種至今已超過6個月，傳出可能已過了有效期限。對此，大陸疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴20日表示，任何一種疫苗的免疫最終都會消退，因此要密切跟蹤高風險人群的免疫力消退，及時打「加強針」。

邵一鳴指出，任何一種疫苗免疫最終都會消退，一般來說，6個月以上消退會顯著發生，新冠疫苗也有類似現象，因此，要密切跟踪高風險人群的免疫力消退，及時打「加強針」。

邵一鳴提到，但據觀察發現，多數人免疫消退時，體內仍存有大量免疫記憶細胞，對病毒的攻擊會產生高強度的反應，能起到一定的保護作用，「相關的研究正在進行，我們會針對不同風險的人群，及時打免疫加強針。此外，隨著全球疫情的迅速變化，我們還可以選擇針對當時流行的變異毒株的疫苗進行免疫加強。」

另外，對於大陸產疫苗能否應對印度變異病毒，邵一鳴指出，病毒變異主要是基因水平的變異，基因水平的變異隨時都在發生，但並不一定影響病毒的傳播特性、致病性和逃脫免疫保護的特性，「我們的疫苗能夠應對絕大部分的變異毒株。目前來看，南非和巴西的變株會造成中和抗體的下降，對疫苗的挑戰相對大一些。」

邵一鳴表示，正在密切關注新出現的印度變異株的情況，正在開展研究，積累數據，「初步的研究結果顯示，我們現有的疫苗還是可以應對這個印度變異株的，可以產生保護作用。所以現在大家還不需要擔心，相關部門都在密切跟踪，一旦出現了現有疫苗不能應對的變異毒株，我們就會有新的疫苗投入使用。」

對於中國大陸何時能完成「群體免疫」，邵一鳴指出，實現群體免疫屏障的時間取決於兩個因素，一是有沒有足夠的疫苗供應，二是接種的速率，取決於人群接種的意願，「到年中，我國的疫苗產能將基本達到峰值，下半年疫苗的供應量就會大大增加，有了充足的疫苗和高的接種速度，今年剩下的半年多時間完全可以實現建立我們國家的群體免疫屏障。」