世界最活躍火山噴發！血色黑夜濃煙竄天　民主剛果居民恐慌逃難

▲尼拉貢戈火山噴發。(圖/路透)

文/中央社果瑪22日綜合外電報導

位於剛果民主共和國東部的全球最活躍活火山之一尼拉貢戈火山今天噴發,引發鄰近城市果瑪(Goma)居民恐慌逃離,但火山學家表示,果瑪似乎未面臨危險。

▲黑夜裡岩漿火光照亮夜空。(圖/路透)

尼拉貢戈火山(Mount Nyiragongo)約於晚間7時噴發後,北基伍省(North Kivu)省會果瑪市上空一片通紅,居民紛紛抓起床墊和其他細軟,逃往與盧安達(Rwanda)接壤的邊界地區。果瑪大部分地區電力中斷且電話不通。

火山學家泰德斯科(Dario Tedesco)告訴記者,湖畔城市果瑪似乎未面臨危險。熔岩顯然往東流向盧安達邊界。泰德斯科稍早前表示,他認為熔岩可能會侵襲果瑪。

聯合國消息人士表示,一架聯合國直升機的偵察飛行似乎顯示,熔岩並未流向果瑪或任何其他人口稠密地區。

