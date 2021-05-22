彰化累計73確診！62屬水果盤商傳播鏈　無校正回歸個案

▲彰化縣衛生局長葉彥伯（左）表示，今天沒有校正回歸的個案。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／彰化報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增321例確診個案，校正回歸400例，令人懷疑彰化除了4例確診之外，有無校正回歸個案？彰化縣衛生局長葉彥伯表示，縣府隨時和衛服部實驗室保持密切連繫，確診個案在12個小時內全都掌握，這次公布的400例校正回歸中，沒有彰化個案。

彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯下午3點召開記者會，王惠美說，全縣新增4例，累計73例，居家隔離人數1064人，已完成篩檢數5522人，陽性率1.30%，呼籲民眾外出一定要戴口罩，保護自己和別人，此外，全縣明天起所有餐飲場所、便利商店、市場、量販店、攤販、美食街和機關團體都禁止飲食，只能外帶，不能試吃和內用，時間至5月28日，必要得延長。

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葉彥伯表示，今天新增4起確診案，有3例是水果盤商傳播鏈，1例是葡萄媽媽52歲的親家母，1人是歌唱班確診個案56歲妻子，1人是女保險員客戶的36歲女性朋友，1人是在台北念書的大學生，15日返回彰化後才確診，目前還在了解該大學生的足跡史。

彰化累積至今有73人確診，62人全是水果商傳播鏈，縣府並公布一輛葡萄園農用車車型和車號，呼籲農民在5月12日至14日搭過該車者，盡速就醫篩檢。

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