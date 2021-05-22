台東首例新冠確診！設籍北部「有症狀」返鄉探親　足跡僅住家機場

▲ 台東縣政府招開疫情說明會，表示台東第一例新冠確診「設籍北部有症狀民眾返東探親」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局於昨(21)日接獲縣內醫院通報1名北部民眾來台東探視家人，確診新冠肺炎，衛生局當天隨即啟動疫情及足跡調查，環保局也立即針對個案足跡地點進行環境清潔消毒。

衛生局表示，該案為設籍北部民眾，該案10日在北部即有發燒、腹瀉等不適症狀，14日返回台東探視家人，即進行主動自我健康監測，並居住家中獨立空間且無外出，20日因身體不適情況仍未改善，夜間即由家人載送至醫院就醫並接受採檢，於21日確診為新冠肺炎個案，隨即由衛生局安排入住醫院負壓病房接受治療，並立即啟動疫情調查，發現個案僅有個案住家及台東機場的足跡，並匡列同住家人7名進行居家隔離。

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▲ 台東第一例新冠確診足跡圖。（圖／台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴強調，此個案於縣內相關足跡點皆已清消，縣府也採取最高規格防疫，自3級警戒起立即啟動村里長主動關懷計畫，主動關心外縣市返鄉民眾，建立旅遊史、接觸史等足跡資料。對於個人防疫，臺東縣也嚴加執行「不戴口罩就開罰」，若有違規者，民眾可向縣警局交通隊提出檢舉；另外也呼籲無症狀或沒有危險接觸史的民眾暫請珍惜資源，讓高風險或有症狀民眾優先接受檢查，減低社區感染傳播機會，並保留醫療量能給更急迫的治療。

衛生局表示居家隔離個案應落實一人一戶，如無適當住所則由衛生局安排入住防疫旅館，隔離14天期間衛生單位人員每日早上及下午會有2次健康關懷服務，如發現有相關症狀會立即協助安排就醫採檢。

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