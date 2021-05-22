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屏東大增5確診「一張圖看懂風暴如何擴大」　公共場所足跡曝光

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣政府公佈5確診編號 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府22日公佈5例確診者、及一名高雄市民在縣境內足跡，其中案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子5月10日自駕至台北萬華旅遊，5月14日起陸續經過九如、里港、潮州等鄉鎮。

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲確診者軌跡。

案號「3616」為案「2706」的接觸者，曾至屏東市廟宇參拜；案號「3456」曾至萬丹新庄夜市、全聯萬巒店；案號「2963」56歲高雄男子，曾至屏東市保險經紀公司、麵館、山地門瞭望台餐廳；目前5例確診者行經軌跡地點已全面清毒，衛生局共匡列32人居家隔離，提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

▲軌跡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼軌跡。　

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣府說，案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子，5月10日自駕至台北萬華旅遊，期間曾至萬華區峨嵋街友人家聚會，並居住於紅菱閣旅店。5月13日駕車南下途經南投紫南宮參拜，同日晚間至九如鄉魯粿仔小吃店用餐，5月15日至屏東市欣泉河粉用餐，並前往屏東市葫蘆標米奶粉店購物後返家，5月19日前往九如鄉農會超市買菜。直至5月20日前往屏東醫院就診確認染疫，匡列其親友4人採檢隔離，其他相關人員列自我健康監測，相關場域全面消毒及輔導業者環境消毒。

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲軌跡。

案號「3616」78歲男子是案「2706」54歲桃園市婦人父親，5月19日由屏東衛生局前往住處載往防疫旅館並採檢，5月21日確診，目前醫治中。案號「3456」32歲男性，5月8日姊姊一家人從新竹回屏東慶祝母親節，5月12日個案開始出現喉嚨痛症狀，5月19日晚間嚴重咳嗽，5月20日早上至高雄醫學院急診篩檢，衛生局匡列自與確診者發病日前3日起接觸者親友8人，皆已安排採檢及隔離安置。

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼消毒。

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

案號「2963」56歲男性居住地為高雄市，5月14日從高雄至屏東上班，5月15日與妻子駕車至屏東縣三地門鄉暸望台餐廳與友人聚餐，5月19日知悉友人確診後，於高雄家中自主健康管理，5月20日通報個案檢驗為陽性治療中。衛生局匡列確診者親友1人，聚餐6人，同事10人，共17人進行採檢及居家隔離。

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼消毒。

▲屏東縣政府公佈5確診者軌跡，進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

家住潮州鎮的64歲林姓男子，為案「3037」接觸者，列居家隔離對象，同住者妻子無職業平時活動皆於家中少外出，5月17日出現喉嚨乾、疲倦感而至診所就醫，5月21日衛生局通知匡列為居家隔離者，同日通知報告陽性。

案「3869」，除同案「3037」重復匡列隔離者4人外，另增加匡列7人居隔，後續安排採檢及居隔安置。發病前3天，足跡皆為民宅不公布。另安排環境清消。

縣長潘孟安特別呼籲民眾，疫調是在爭取黃金時間，請確診者只要記得的足跡，一定要交代清楚。疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。以發病前三天疫調為主，未公佈的足跡皆全面清消。除了要如實報告足跡，相關電子資訊廣為羅列，不要在疫情指揮中心未公布前發布不實訊息。

潘縣長指出，衛生局一經接獲通報，皆已進行相關疫調、足跡調查並擴大匡列。疫情嚴峻，感謝百工百業盡力配合。本周起所有縣內疫苗全部優先提供給醫護人員施打，包含第一線的防疫人員，如警察、消防、公所清潔隊等人員，縣府同時將為這些辛勞的防疫人員投保防疫與疫苗險，讓防疫人員多一分保障。

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