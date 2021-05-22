水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」的快篩檢

記者鄧木卿／彰化報導

中央流行疫情指揮中心22日公布彰化縣新增4例確診個案，彰化縣長王惠美下午3點召開防疫記者會時表示，其中3例和水果盤商染疫事件有關，另1例是在台北念書返家後才確診的大學生，累計至今，全縣有73人確診，62人屬水果盤商傳播鏈，縣府並公布一輛葡萄園農用車車型和車號，呼籲農民在5月12日至14日搭過該車者，盡速就醫篩檢。

▲彰化縣長王惠美召開防疫記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

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彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯出席記者會，葉彥伯表示，今天新增3起確診案都是水果盤商傳播鏈，1例為有就是葡萄媽媽52歲的親家母，1人是歌唱班確診個案56歲妻子，1人是女保險員客戶的36歲女性朋友。

▲彰化縣政府公布確診足跡。（圖／彰化縣政府提供）

另一例是在台北念書的大學生，15日返回彰化後才確診，目前還在了解該大學生的足跡史，葉彥伯呼籲，從北部返家的民眾，必須做好14天的自我健康管理，身體一有不適，立即就醫。

葉還公布一輛農用車，車牌2762-RM、Toyota7人座wish銀色車子，因為該輛司機是53歲的確診個案，也有歌唱班成員因搭過車而確診，因此呼籲在5月12日中午12點至12點15分、傍晚6點至6點15分、以及13日和14日兩天清晨5點40分至5點55分，搭過該車的民眾，主動前往醫院篩檢。

王惠美說，全縣新增4例，累計73例，居家隔離人數1064人，已完成篩檢數5522人，陽性率1.30%，呼籲民眾外出一定要戴口罩，保護自己和別人，此外，全縣明天起所有餐飲場所、便利商店、市場、量販店、攤販、美食街和機關團體都禁止飲食，只能外帶，不能試吃和內用，時間至5月28日，必要得延長。

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