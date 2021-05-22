　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」的快篩檢

記者鄧木卿／彰化報導

中央流行疫情指揮中心22日公布彰化縣新增4例確診個案，彰化縣長王惠美下午3點召開防疫記者會時表示，其中3例和水果盤商染疫事件有關，另1例是在台北念書返家後才確診的大學生，累計至今，全縣有73人確診，62人屬水果盤商傳播鏈，縣府並公布一輛葡萄園農用車車型和車號，呼籲農民在5月12日至14日搭過該車者，盡速就醫篩檢。

▲▼彰化縣長王惠美召開防疫記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲彰化縣長王惠美召開防疫記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼彰化縣長王惠美召開防疫記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯出席記者會，葉彥伯表示，今天新增3起確診案都是水果盤商傳播鏈，1例為有就是葡萄媽媽52歲的親家母，1人是歌唱班確診個案56歲妻子，1人是女保險員客戶的36歲女性朋友。

▲彰化縣長王惠美公布確診足跡。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府公布確診足跡。（圖／彰化縣政府提供）

另一例是在台北念書的大學生，15日返回彰化後才確診，目前還在了解該大學生的足跡史，葉彥伯呼籲，從北部返家的民眾，必須做好14天的自我健康管理，身體一有不適，立即就醫。

▲彰化縣長王惠美公布確診足跡。（圖／彰化縣政府提供）

葉還公布一輛農用車，車牌2762-RM、Toyota7人座wish銀色車子，因為該輛司機是53歲的確診個案，也有歌唱班成員因搭過車而確診，因此呼籲在5月12日中午12點至12點15分、傍晚6點至6點15分、以及13日和14日兩天清晨5點40分至5點55分，搭過該車的民眾，主動前往醫院篩檢。

▲彰化縣長王惠美公布確診足跡。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，全縣新增4例，累計73例，居家隔離人數1064人，已完成篩檢數5522人，陽性率1.30%，呼籲民眾外出一定要戴口罩，保護自己和別人，此外，全縣明天起所有餐飲場所、便利商店、市場、量販店、攤販、美食街和機關團體都禁止飲食，只能外帶，不能試吃和內用，時間至5月28日，必要得延長。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
南港人爆「H組停電」　苦主狂回報：這個也要校正嗎？台電回應了
陳時中「校正回歸」400例　紐約大學會計學博士出聲了
北市每天約增100例確診　柯文哲曝控制疫情方法
陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口
快訊／水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」
快訊／新北累計1279本土！衛生局宣布：不再公布確診足跡
快訊／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡曝光！發病前4天「都在上班」
70多歲男「參加旅遊團」確診病逝！　同車有13人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東大增5確診「一張圖看懂風暴如何擴大」　公共場所足跡曝光

一周5命！80多歲男發病隔天死亡　這波疫情「高齡確診占37%」

梅雨季「2條件」終於搭上了！下周末雨最大　中南部有望解旱

雲林男萬華歡唱隔天返鄉確診　足跡延伸西螺寶雅公正店、黃昏市場

400例「校正回歸」掀蓋牌論！　呂秋遠傻眼：講正確數字也要被罵

確診驚見校正回歸+400　麗寶渡假區再關閉福容飯店+Outlet Mall

基隆+9果菜市場即起停業！攤商夫妻染疫　入住防疫旅館補助公佈

陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口罩

水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」的快篩檢

今日疫情／台積電證實1員工染疫！花蓮破功增3確診

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

屏東大增5確診「一張圖看懂風暴如何擴大」　公共場所足跡曝光

一周5命！80多歲男發病隔天死亡　這波疫情「高齡確診占37%」

梅雨季「2條件」終於搭上了！下周末雨最大　中南部有望解旱

雲林男萬華歡唱隔天返鄉確診　足跡延伸西螺寶雅公正店、黃昏市場

400例「校正回歸」掀蓋牌論！　呂秋遠傻眼：講正確數字也要被罵

確診驚見校正回歸+400　麗寶渡假區再關閉福容飯店+Outlet Mall

基隆+9果菜市場即起停業！攤商夫妻染疫　入住防疫旅館補助公佈

陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口罩

水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」的快篩檢

今日疫情／台積電證實1員工染疫！花蓮破功增3確診

校正回歸增400例！韓國瑜「9字貼文」爆2.7萬人朝聖

梅西不出賽西甲最終輪已鎖定生涯第8座金靴　下一步更受關注

PO文求解「校正回歸」卻被狂罵！　蕭彤雯怒刪：看不懂是有犯法嗎

上海復星醫藥：願提供台灣BNT疫苗「去年就一直積極推進」

夏日必備「居家消暑小物」！啤酒杯套隨時喝冰的　迷你冷扇不怕停電

快訊／高雄吊車作業硬扯電線　電桿斷成2截岡山險斷電

屏東大增5確診「一張圖看懂風暴如何擴大」　公共場所足跡曝光

一周5命！80多歲男發病隔天死亡　這波疫情「高齡確診占37%」

羅斯好興奮！　尼克8年再闖季後賽2場門票秒殺

穿防護服「1人照顧30病患」！護理師天天悶到爆汗　病房昏厥曝辛酸

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

今增321+400例上週個案　新北384例最多

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

單日暴增321例本土！　2例死亡

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

台中11例足跡全曝光！台積電工程師家族3確診

獨／林口長庚爆自聘護工染疫　院方回應了

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

快訊／台中今+11　市府15:00公布染疫足跡

更多熱門

相關新聞

旅遊泡泡喊卡　帛琉總統：等台灣好轉便重啟

旅遊泡泡喊卡　帛琉總統：等台灣好轉便重啟

台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，和帛琉之間的旅遊泡泡暫時喊卡。不過，帛琉總統惠恕仁今天表示，台帛旅遊泡泡一旦可行，他願意重啟旅遊泡泡。

大量確診等病床！新北急增3集中檢疫所加速收治

大量確診等病床！新北急增3集中檢疫所加速收治

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫彰化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：案例的確有增加

今增321+400例上週個案　新北384例最多

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

單日暴增321例本土！　2例死亡

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面