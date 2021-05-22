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「校正回歸」補5／16～21確診數　通報欄位降為8項避塞車

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日在記者會上說出「校正回歸」一詞，引發網友熱議。陳時中解釋，這是因為近日通報上傳塞車，本週已經通報欄位從20項簡化到8項，才會讓通報個案一次湧出，已回補到5/16至5/21的確診數中。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

據了解，採檢通報後需填的20個欄位包括旅遊史、國家、期間等等、公司電話、發病日、診斷日、檢體採檢，主要症狀、採檢原因等，簡化後的8項只剩姓名、出生日期、性別、職業、國籍、國家、居住地址、縣市鄉鎮區。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去通報須填資料繁多，每輸入一筆資料至少要5分鐘，就算用Excel建檔，60筆也要輸入半小時。

雙北熱區採檢爆量，萬華一天就高達1000筆通報，現場也沒有網路，需要回到醫院才能造冊，這些都要花時間處理，而格式月越複雜越容易出錯，現在簡化後，有望讓通報流程更順暢。

▲▼確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心22日公布新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」，其中有2例死亡。校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

今日宣布400例校正回歸個案後，引發大批網友疑惑「校正回歸是台灣首創名詞？指揮中心根本在蓋牌？」對此，指揮官陳時中直言「有數目上的錯誤一定要校正！」他更強調「應該是掀牌吧！」

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