校正回歸「遞延3大原因」曝！檢驗專家解密：確認陽性沒那麼容易

▲檢驗科主任親自解釋，從收到檢體後直到最終公布檢驗結果的複雜程序。（示意圖／彰化縣政府提供）

記者張乃文／採訪報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布本土確診個案的同時；另說明有400例本土個案為「校正回歸」上週各日個案。此話一出引發外界議論，甚至出現「蓋牌」等批評聲浪。對此，醫事檢驗師高智雄也接受《ETtoday新聞雲》採訪，解密校正回歸的3大原因，包括檢驗、判讀加上運送時間就至少花上1天，同時透露，醫事師們已不停加班趕出檢驗結果，但篩檢爆量的情況下，也勢必拉長作業時間。

醫事檢驗師全聯會常務監事、天主教聖馬爾定醫院檢驗科主任高智雄提到，檢驗結果大略分成陰性、陽性，以SOP來說，若檢驗結果是陰性，當天、24小時內就可以給出報告，但陽性的情況就完全不同了，除了不能擅自發布，要交由CDC判定外，還要經過複驗等判讀結果，最終確認個案陽性後，指揮中心才會公布。

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高智雄解釋，通常在檢驗時，第一次會先以PCR檢測2種基因，若是陽性，就要再複驗一次，且是驗3種基因，這段時間假設是都是以傳統PCR的方式，大約就已經耗費4到6小時，而檢體本身是要再送回CDC的昆陽實驗室，採取血清檢體，CDC的人員收到檢驗結果時，除了確認Ct值的高低，還要加上確認個案的各種情況，總而言之，是要經過多重確認才能做出「陽性確診」的定論。

▲指揮中心指揮官陳時中公布的「校正回歸」引發熱議。（圖／指揮中心提供）

「CDC公布報告時，陽性都會是兩三天前確定的了」高智雄說，從通報檢體陽性，到發布確診個案的時間，一定會有落差，以複驗陽性+運送+CDC判讀的問題，這整個過程都需要「人」去做，粗估至少要花費一天；近期又有社區感染爆發的情況，送到的檢體多，以他所待的實驗室為例，目前一天平均處理120件，對比現在的篩檢量「光電話就接不完了」。

高智雄說，不只是近期爆發案例，若加上某些突發狀況，檢體加陽性個案一多，CDC僅幾個人還要接收全台灣實驗室的資料，四面八方的通報，「CDC也是人啊，會處理不來」。除此之外，醫檢師們也一直在大夜班、小夜班之間輪替，人力不足等加班情況，同樣是一大問題。

高智雄指出，陽性判定是由「傳染機率控制概念」去做定調的，跟科學上、數據的「得過或感染」是兩回事。他舉例，就PCR檢驗而言，若Ct值38或35，就是得過，可是若是以感控方面的專業來看， 是沒有傳染力的。主任再進一步解釋，假設複驗Ct值很高， 加上IgG、IgM的結果，可能會是病程已經進入一段時間，社區威脅沒有了，此時這類個案就不會被列入確診，也就不會公告，「所以有判定程序的複雜」。

▲近期篩檢量大增，也造成後續作業出現塞車情況。（圖／記者林敬旻攝）

高智雄說，這一切沒有這麼簡單，不是報告出來就直接宣布，像近期快篩出來，經由PCR篩檢陽性，就會通報CDC，可以目前個案數量來說，他坦言「指揮中心也吸收不了、消化不了」會累積就是因為個案數真的太多了。

不過，這些檢驗結果是否在初次驗出陽性反應就會通知個案？高智雄強調，「一定會」，通常採檢當日或隔日就會知道初步驗出來的PCR陽性，此是對於個案不管Ct值為何，會先當作陽性隔離，若再次檢驗確定是陰性，就可以出來了。後續要再跟大眾宣布的訊息，就會交由CDC一併說明。

至於疫情爆發後，是否會在SOP上做調整，高智雄也沒有答案，他說，先前有過空號的案例，其實也是第一次檢驗出來是陽性後，基於各種時間及作業的情形，就先報告是陽性，而後複驗結果出爐，確認是陰性才又把案號移除。

▲確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）

高智雄以今天公布的「校正長條圖」說明，以今天校正的數字來看，5/17出現最大量的也代表當天陽性個案很多，因此基本上會遞延到後面，往後延的結果也可以看到一開始橘色部分大，後面就愈來愈小了。

「一個個案就這樣跑，若3百多個不可能這麼快啦」高智雄無奈表示，以多方確認檢驗的結果，加上案例爆多，才會出現之前爆的，後來有時間做出來後，再歸復回去，便出現了所謂校正回歸，「這是沒問題的」。他表示，大家要有個觀念是，檢驗是採檢當時那剎那，民眾體內病毒狀況，換言之，校正回歸就是「校正回去採檢日，反應那時候真正的狀態」。