快訊／台南也爆無症狀確診！感染源待查　曾赴安南區果菜市場

▲台南新增1例60多歲男性個案，另北市個案3455曾於5月17日到過台南市，南投縣案3614曾於5月20日下午到過關廟休息站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對22日中央疫情流行指揮中心公告，今日全國新增321例本土個案，台南新增1例60多歲男性個案3615，另外台北市個案50多歲男性個案3455曾於5月17日活動足跡到過台南市，南投縣案3614曾於5月20日下午到過關廟休息站，以上3例涉足地點皆已立即完成清消，同時段曾去過該地點之民眾，請前往台南市各篩檢站接受篩檢。

台南市衛生局許以霖指出，台南本土確診案3615，是60歲男性，大多以自行騎車代步，於5月21日住院開刀前，因醫院清零專案而採檢確診，無症狀，已住院隔離，接觸者匡列居家隔離13人、自主健康管理1人、自我健康監測1人，共15人目前採檢中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

個案於5月14日、5月18日、5月21日上午約6時30分至10時去過安南區果菜市場，5月14日早上10時至下午3時曾到佳里區戶政事務所，5月7日至5月20日曾自行騎車至學甲區仁聖大帝廟壇，都已於22日完成清消，3615案經查生活單純，並無到台北地區，惟有跟北部的人有接觸，感染源尚在追蹤。

案3455是57歲男性，無症狀，住萬華區，因萬華專案於5月16日採檢，5月21日陽性確診；個案於5月17日自台北搭乘和欣客運約15時45分抵達台南市，下車後步行至公園口紅燒土魠魚焿約16時30分離開，再步行至台南公園停留到約19時，然後搭乘台鐵19時26分3252車次，於永康車站下車後由朋友開車載往高雄；以上活動場所皆已於5月21日完成清消。案3614則是5月20日曾短斬停留在台南關廟休息站。

黃偉哲市長提醒與上述足跡重疊之民眾，請至台南市已設立之8處篩檢站接受篩檢，麻豆區衛生所篩檢站將於5月26日早上9時開站，並進行自我健康監測，如有疑似症狀，請聯繫台南市防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。篩檢站資訊可上衛生局網站 https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1 查詢。

▲▼黃偉哲市長提醒與上述足跡重疊之民眾，請至台南市已設立之8處篩檢站接受篩檢。

聲寶捕蚊燈黑白兩色可選擇