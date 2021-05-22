台南送餐給第一線防疫醫護人員　黃偉哲與民間企業以行動給醫護人員溫暖

▲台南市長黃偉哲、贊美酒店總經理郭哲甫、觀旅局長郭慧貞等人，親送500精美便當至衛生福利部台南醫院外廣場，交由院長楊延光代表收下。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

COVID-19疫情嚴峻，許多飯店被取消宴席訂單，為避免食材浪費，南科贊美酒店將已備的食材包裝為500份便當，22日中午由台南市長黃偉哲、贊美酒店總經理郭哲甫、觀旅局長郭慧貞親自送至衛生福利部台南醫院外廣場，交由院長楊延光代表收下。

市長黃偉哲表示，面對疫情升溫，現今是同島一命，更是同市一命，盼所有民眾成為防疫國家隊的後盾，用行動給予支持，一起團結抗疫。

台南市長黃偉哲表示，位在第一線的醫護人員用餐總是匆忙，三口拼做兩口吃，不僅吃得簡單，也顧不得餐點的營養是否均衡，為了感謝醫護人員的辛勞，同時也讓飯店食材不被浪費，今日特別送來由贊美酒店大廚精心製作的便當500份，盼所有醫護人員在公務之餘也享用到美味佳餚，加滿元氣。

贊美酒店總經理郭哲甫指出，最近二週末都是婚宴的大日子，飯店的主廚其實都已把食材準備好了，今日就特別把這些頂級婚宴菜色，包括龍蝦、烏魚子還有大明蝦及棒腿，全都融合在便當內，給醫護人員補一下。郭總經理也說「台灣正需要這股正能量」，感謝所有醫護人員的付出，希望透過餐點為大家加油打氣。

台南醫院院長楊延光也代表所有醫護同仁表達感謝之意，相信有民眾的支持當後盾，醫護人員更能認真的把防疫工作做好，更加努力守護市民健康。

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