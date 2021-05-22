即／雙北公務機關「一半的人居家辦公」！行政院：跨區移動者優先

▲新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！今日新增例本土個案，行政院人事行政總處人事長施能傑今出席指揮中心記者會，會中宣布，為減少跨地區移動，雙北地區的中央政府各機關，將強化居家上班措施，一半的人可改為居家辦公。

施能傑表示，在雙北地區的中央政府各機關，若符合條件，可從原本原則上要求三分之一的人居家上班改為「二分之一」的人員進行居家上班，以減少接觸風險。另外和防疫重要相關的治安軍警消防等相關業務，或是業務必須24小時隨時運作維持民生所需的重要人力等行業，則不適用二分之一的比例原則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施能傑強調，各機關居家上班者必須工作環境符合資安條件，不要處理機敏性公文，機關內要優先讓需要跨區移動的內部同仁，或非處理非核心業務的同仁優先進行居家上班。且辦公場所仍須嚴格做好門禁管制，減少非機關人員進出，落實實名制，減少人流聚集，同時繼續落實原本異地辦公分流的作法，確保任何一個機關核心業務能夠繼續運作。對於各地方政府，行政院也呼籲，可考量在維持充分防疫人力的前提下，比照中央機關進行異地上班或居家辦公等作法。

勞動部先前曾提供居家辦公的相關指引，其中包含居家辦公的工作時間認定，勞動部表示，勞工工作時間應由勞雇雙方事先約定並依約履行，實際出勤情形，可由勞工自我記載（如工作日誌等），並透過勞雇雙方約定方式回報雇主記載。遠距居家辦公時，員工可輔以電腦資訊或電子通信設備協助記載，例如：APP、電話、手機打卡、網路回報、客戶簽單、通訊軟體或其他可供稽核出勤紀錄工具。