台中11例足跡全曝光！台積電工程師家族3確診　健身教練也染疫

▲台中市府今下午召開記者會說明最新疫情。（圖／台中市府提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，今全台本土新增321例本土個案，另有400例是「校正回歸」；其中台中市今新增11例本土，市長盧秀燕今下午召開記者會說明，並公布確診患者足跡，同時盧秀燕也強調，今有發現有人攻擊、謾罵確診的朝陽同學，「沒有人願意染疫、傳染給別人，請大家多點關心、支持，不要攻擊謾罵這些孩子！」

台中市衛生局長曾梓展今記者會中公開新增11例確診患者足跡，案3441為一名男性健身教練，16日曾到大甲松柏港衝浪，18日到東光路與興進路口籃球場、7-11自強街合作門市、市民廣場等地，19日下午出現症狀，就醫後確診，初步疫調案3441曾到北部，懷疑因此遭到感染。

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▲3441足跡。（圖／台中市府提供）

案3442為36歲的女性，是永豐銀行櫃檯行員，與案3443的35歲台積電工程師個案為夫妻，2人因案3442姊姊確診為陽性個案，於17日被通知、匡列隔離，2人當天有到慈濟醫院採檢，一採為陰性，19日再度採檢確診，雙雙收治住院，目前初步匡列者為2人小孩。

▲案3442、3443為夫妻。（圖／台中市府提供）

案3444為27歲女性，因疫情爆發前曾到醫院預定要手術，20日進行手術前依規定進行採檢，不料卻陽性確診，當場直接收治，由於案3444沒有特別旅遊史，目前感染源不明，匡列7人。案3446為19歲的朝陽科大一年級女學生，住在宿舍，室友有參加13日當天的夜唱團，推測因此遭感染；案3446母親先確診，為案3035，目前匡列接觸者共3人。

▲案3444、3446足跡。（圖／台中市府提供）

案3447為33歲的家庭主婦，曾去過彰化，17日出現症狀，18日開始發燒、腹瀉，20日前往醫院快篩確診，與案3613（軍人）為夫妻，本案共匡列7人，包括父母、先生、弟妹及朋友等。案3448為72歲男子，是霧峰市民，日前因抽菸20多年而出現臨床症狀，懷疑心血管阻塞，準備住院檢查治療時，於20日快篩呈陽性，目前找不到感染源；值得注意的是，案3448確診前曾於20日早上9點前往烏日傳統市場，且未戴口罩。

▲案3448曾沒戴口罩逛烏日傳統市場。（圖／台中市府提供）

案3449為朝陽科大一年級生，曾參加13日夜唱團，於19日被匡列，採檢後確診住院；案3449曾於15日搭乘高鐵往返新竹、台中。案3450則為台中市府社會局家防中心38歲的女性同仁，18日開始出現喉嚨痛、發燒等症狀，19日確診，匡列17人。

▲案3449曾於15日搭乘高鐵往返新竹、台中。（圖／台中市府提供）

▲案3450為市府社會局家防中心女同仁。（圖／台中市府提供）

案3451為19歲的朝陽科大學生，足跡相當單純，僅有校內宿舍、餐廳活動，為案2833的室友，感染源明確；最後，案3613為國軍同仁，疫調足跡及後續匡列隔離，交由國防部處理。