一層樓專注於一件事！首爾俐落小宅垂直切分每日生活

這座大約53平方公尺的住宅位於韓國首爾，外牆覆蓋著黑色的灰泥，帶有凝鍊俐落的素樸質感。四層樓的設計包含了私人學習空間和娛樂空間，由建築師TaeByoung Yim設計建造，而屋主則是一名已退休的財務長，現職兼任教授所建造的。

這裡是一個安靜的社區，附近有些小房子和商業建築，而這幢俐落的住宅是屋主的第二棟房產，購置的目的是用以避開他在江南的忙碌生活。建築師TaeByoung Yim表示：「他需要一個可以專注寫作和研究的地方，但他還需要一間優雅的屋子，用以接待來訪的親朋好友。」





這個基地以前聳立的是一棟破舊不堪、覆蓋著木頭的單層房屋，本來屋主想在幾乎不改動架構的情形下改建木屋，但是長久閒置的老房子有著結構問題，於是他們選擇拆除舊屋，重新設計得以滿足屋主對安靜學習空間和精緻娛樂場所渴望的新居。

由於基地面積狹小，「不可能將必要的功能以水平方式布置。」因此建築師採用垂直的方式組織房間，為每個樓層設定各自的功能性。一樓是廚房和餐廳、二樓是書房和辦公室，三樓則是客廳，私人臥室位於頂端的閣樓...

圖文來源／Dwell

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