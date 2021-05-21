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日本特例批准莫德納及AZ疫苗　「暫不施打AZ」因血栓疑慮未消

▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲日本政府暫不施打AZ疫苗。（示意圖／路透社）

文／中央社東京21日綜合外電報導

日本政府今天以大幅簡化審查程序的「特例批准」方式，正式批准美國莫德納（Moderna）及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）兩支COVID-19疫苗，但現階段暫不施打AZ。

日本電視台報導，日本政府厚生勞動省今天舉行專家會議，研議莫德納及AZ疫苗在日本境內如何施打。厚生勞動省在會中提議，目前暫不施打AZ疫苗，在關注海外施打狀況的同時，慎重檢討包括對象年齡等層面。

讓日本政府決定暫緩施打AZ疫苗的主因，是海外有報告指出，接種AZ疫苗後發生極罕見的血栓症狀。

厚生勞動大臣田村憲久今天正式批准莫德納及AZ疫苗，但在暫不施打AZ的情況下，日本境內的接種將以輝瑞（Pfizer）&BNT以及莫德納兩款疫苗為主。

莫德納疫苗及輝瑞疫苗，預計將使用在東京都及大阪府本月24日展開的大規模疫苗接種作業。

日本放送協會（NHK）報導，至於莫德納疫苗，厚生勞動省目前已確定不讓未滿18歲的未成年人施打。

時事通信社報導，厚生勞動省在專家會議決定政策方針。專家會議認為，有必要讓醫療從業人員清楚有關血栓症狀及治療方法。

海外各國相繼對AZ疫苗採取接種年齡限制及停止接種等措施，日本政府將基於各國動向持續進行討論。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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