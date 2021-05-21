「撒網式出征」掩蓋中央防疫不力　議員怒轟：全部甩鍋侯友宜？





▲侯友宜視察疫調中心。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對媒體人周玉蔻再次爆料今日新北市確診人數將再創新高，頭號戰犯就是侯友宜，痛批新北市防疫不力、製造恐慌。新北市議員、國民黨發言人陳偉杰回應，明明就是中央防疫不力，用甩鍋侯友宜的方式就能掩蓋疫情爆發的事實嗎？

陳偉杰指出，病毒不分藍綠、製造政治口水就能阻擋疫情持續爆發嗎？民進黨除了甩鍋、抹黑外，「別忘了你是執政黨，面對疫情爆發，執政黨都完全沒有責任嗎？」直批民進黨不思檢討就算了，還順勢把疫情當作政治鬥爭工具。

陳偉杰批評，最近綠營民代針對新北市防疫措施一連串的抨擊與指控，就是要擺脫中央執政防疫不力的形象；如今周玉蔻也加入戰局，指責侯友宜市長的防疫作為讓新北市陷入危險，這無異是抹殺新北市府團隊及第一線防疫人員的努力。

陳偉杰表示，新北市的篩檢站持續增加，每日可篩檢的人數也增加，當然確診數也會同時會增加，本來就是很正常的邏輯，目的就是希望盡快找出更多確診者，讓病毒阻絕社區之外，根本不需要刻意製造恐慌。

陳偉杰表示，目前全民唯一的敵人就是病毒，圍堵病毒持續擴散才是要務，周玉蔻若因節目停播就牽拖侯友宜防疫不力，也未免有失一位資深媒體人的高度與氣度，反觀對於中央執政長達一年時間對於疫苗採購、全面普篩等龜速進展的責任卻隻字不提，才真的是標準的雙標。