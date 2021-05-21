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中和、板橋確診人數連日最高淪重災區！關鍵原因曝光

▲侯友宜視察疫調中心。（圖／市府提供）

▲侯友宜視察疫調中心。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市成立社區篩檢站後，本土案例激增，其中，中和、板橋確診人數都是新北市最高，關鍵原因在於中和、板橋、三重與台北萬華區來往密度高，屬於緊密生活圈。新北市長侯友宜昨日也說明，萬華區工作者非常多人居住於新北市，也有許多萬華居民於新北市工作，因此確診人數偏高。

中央流行疫情指揮中心授權地方政府公布疫調資訊，新北市警察局21日成立「新北市政府疫調分析中心」，主動徵召200餘名內勤幹員擔任疫調義勇軍，詢問確診者發病前後的活動史，運用「治安交通視覺化分析決策平台」分析疫情資料，甚至啟動辦案鷹眼小組調閱路口監視器，查清確診者活動足跡及接觸者。

從16日起，新北警察局每日80名內勤幹員輪值支援疫調，遇到不願配合的民眾，員警甚至啟動辦案鷹眼小組調閱路口監視器，詳實記載確診個案發病前後的活動足跡及接觸者，資訊室同仁再將這些足跡逐點定址轉經緯度，利用電子地圖視覺化呈現疫情熱區。

警察局局長黃宗仁表示，警察局將疫調分析結果回饋給新北市政府團隊，作為疫情風險監控與管理，同時讓各區里進行高風險區域清消作業。資訊室主任張俊揚則說，視覺化分析決策平台原本是運用於治安與交通的專案分析，想不到在這次防疫工作中也能發揮關鍵成效。

警察局視覺化分析決策平台是以資料視覺化的方式將資料數據轉為地圖點位，協助各單位更直覺地辨別資料之規律性及關聯性。本次分析確診個案活動足跡及居住地，利用紅、橘、綠不同顏色，搭配數字標記經過的足跡人次，視覺化呈現疫情熱區，讓各地區疫情嚴重程度一目瞭然。

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