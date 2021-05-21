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黃偉哲視察建築工地抽取地下水回收　大型RO淨水接入自來水管網

▲台南市長黃偉哲表示，水情嚴峻市府努力開源，但節水更是重要，希望能將1天的用水降至85萬噸，全體市民一起努力防、節水，共度難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，水情嚴峻市府努力開源，但節水更是重要，希望能將1天的用水降至85萬噸，全體市民一起努力防、節水，共度難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日上午前往歸仁區佳展建設視察，建築工地抽取地下水回收，以大型RO淨水設備處理後再導入自來水管網，黃偉哲說，3個工地加起來1160噸左右，雖是台南市1天用水量的千分之1.5，但珍貴的水資源開源我們還是要努力去做，節水希望能降到85萬噸，那是差不多供五停二的水準，對抗旱是有助益的。

台南市長黃偉哲成功向水利署爭取4台大型移動式RO淨水設備及3台砂濾設備，並於21日前往歸仁區視察台南首座建設工地大型移動式RO淨水設備啟用供水，估計每日可產出水量約380噸，每月可產出水量約11400噸，黃偉哲呼籲各界落實防疫並努力節水，以度過日益嚴峻的旱象。

黃偉哲說，水資源有多珍貴可以看到，3個工地加起來1130噸也好，1160噸也好，加起來每天的水量就是台南市用水量的千分之1.5。因為台南市每天是90萬噸用水，它是生產1160噸，還不到1萬噸，雖然相較之下很少，但可知道水資源多珍，因此開源部分，市府都儘量做努力在做，不管是這個加入自來水的管網，或者是支援工業用水，或是在工業上的冷卻水，其實這都是大家努力在開源。

黃偉哲說，其實抗旱井找出來的水也必須要經過一定的處理，才能進入供民生或工業使用，所以可以知道這個其實是非常艱辛的過程，那在開源的部分我們這麼努力，我們節流的部分也有點小小的成就，從98萬噸1天，到90萬噸，將來我們還希望說可以繼續再減，可以到85萬噸，如果到85萬噸的話，就是節水百分之15的目標，也就是差不多供五停二的水準啦。

▲台南市長黃偉哲表示，水情嚴峻市府努力開源，但節水更是重要，希望能將1天的用水降至85萬噸，全體市民一起努力防、節水，共度難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因為供五停二的目標，理論上是將近30％啦，但事實上是省不到30％，因為開與關之間，還有民眾儲水，也差不多供五停二所節省下來的用水差不多百分之15吧，那所以說我們如果能自主節省到百分之15，就是能夠大家再共體時艱能夠減到每天用水量85萬噸，甚至以下的話，事實上就更有成績了。

▲台南市長黃偉哲表示，水情嚴峻市府努力開源，但節水更是重要，希望能將1天的用水降至85萬噸，全體市民一起努力防、節水，共度難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，對其他的用水，包括洗車業，游泳池就不用講了，包括洗車業，包括其他的行業，比較用水的行業，如果能夠多使用再生水，也是非常有效的紓解自來水的用量，他藉這個時間來呼籲，疫情嚴峻，水情也嚴峻，除老天爺賞臉，能夠天降甘霖外，就是希望說我們能夠開源節流，這個部分是大家在努力的。

▲台南市長黃偉哲表示，水情嚴峻市府努力開源，但節水更是重要，希望能將1天的用水降至85萬噸，全體市民一起努力防、節水，共度難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，原本預期的梅雨，現在5月下旬了，這個梅雨季節希望趕快來，梅雨鋒面希望能夠眷顧南台灣，現在北台灣都有時候看電視畫面都有在下雨，但是南台灣都還沒有，希望老天多幫忙，有時候下一場雨，隨便下一下幾十萬噸水，就算小雨也有幾十萬噸、上百萬噸，那剛好只夠1天的消耗水量，但是也比我們每天製造1千噸、2千噸水要強很多，所以希望老天幫忙，我們自己自助人助天助，那希望大家能夠度過這段水情嚴峻的時間。疫情嚴峻，防疫人員努力，我們民眾自主管理，包括減少出門，包括保持社交距離，那水情嚴峻，也希望說大家一起努力節水。

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黃偉哲建築工地地下水回收RO淨水自來水

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