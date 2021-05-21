居家上班奇葩規定多？網友嘆：真的比較累



▲近期因為疫情，許多公司改成居家辦公，訂定的一些相關規定，意外在網路掀起討論。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導



國內疫情延燒，連續多天本土確診破百例，許多企業因應防疫升級，已經啟動居家辦公「WFH（work from home）」或異地辦公，有民眾覺得居家上班比到公司上班還要累，因此就有人好奇在PTT發問，大家「公司WFH有什麼奇葩規定」，引起網友熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己待在外商公司，去年開始，公司就有額外給6000元的居家上班補貼，除了工作進度不要拖延外，沒有其他要求，常常不知不覺就和同事工作到晚上11、12點，但他最近聽到不少居家上班的奇怪規定，像是規定在家要全程開視訊給老闆看，還有每日工作日誌、訊息5分鐘內回之類的，因此想詢問看看大家，有沒有遇到類似經驗，貼文一出立刻在PTT蓋高樓討論。

有網友表示自己「每天寄4次工作進度和google map打卡」、「在家也要穿好正式服裝、掛識別證」、「工作日誌基本，每天上班時間去過哪要填就算了，連下班時間、週末去過哪都要填」、「因為上下班界線變得模糊，精神疲勞」、「工作時間大幅增加」。但也有網友認為，這些規定一點都不奇葩，反問大家「敢保證每個人在家上班都有辦法自律嗎？」





▲居家辦公規定，在網路掀起討論。（圖／截取自PTT）

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另外有網友盤點WFH讓員工感到「更累」的三大主因，首先，「上下班時間沒有明確界線」，就連想利用上廁所都要拿著手機on call，再來，「看不到認真上班的依據」，以往在公司加班還能被看見，現在只管成效有沒有達到，誰管你在家認不認真，最後，「有事很難請同事幫忙」，在公司上班，有時電話來可以請同事協助，但在家所有工作都得接下來。