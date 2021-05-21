　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

居家上班奇葩規定多？網友嘆：真的比較累

▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）
▲近期因為疫情，許多公司改成居家辦公，訂定的一些相關規定，意外在網路掀起討論。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

國內疫情延燒，連續多天本土確診破百例，許多企業因應防疫升級，已經啟動居家辦公「WFH（work from home）」或異地辦公，有民眾覺得居家上班比到公司上班還要累，因此就有人好奇在PTT發問，大家「公司WFH有什麼奇葩規定」，引起網友熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己待在外商公司，去年開始，公司就有額外給6000元的居家上班補貼，除了工作進度不要拖延外，沒有其他要求，常常不知不覺就和同事工作到晚上11、12點，但他最近聽到不少居家上班的奇怪規定，像是規定在家要全程開視訊給老闆看，還有每日工作日誌、訊息5分鐘內回之類的，因此想詢問看看大家，有沒有遇到類似經驗，貼文一出立刻在PTT蓋高樓討論。

有網友表示自己「每天寄4次工作進度和google map打卡」、「在家也要穿好正式服裝、掛識別證」、「工作日誌基本，每天上班時間去過哪要填就算了，連下班時間、週末去過哪都要填」、「因為上下班界線變得模糊，精神疲勞」、「工作時間大幅增加」。但也有網友認為，這些規定一點都不奇葩，反問大家「敢保證每個人在家上班都有辦法自律嗎？」
 

▲▼ 。（圖／截取自PTT）
▲居家辦公規定，在網路掀起討論。（圖／截取自PTT

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外有網友盤點WFH讓員工感到「更累」的三大主因，首先，「上下班時間沒有明確界線」，就連想利用上廁所都要拿著手機on call，再來，「看不到認真上班的依據」，以往在公司加班還能被看見，現在只管成效有沒有達到，誰管你在家認不認真，最後，「有事很難請同事幫忙」，在公司上班，有時電話來可以請同事協助，但在家所有工作都得接下來。

ET快訊
大媽無罩逛市場！警送新口罩　她丟地上嗆：誰規定要戴
確診保險員1傳5！　接觸客戶14人2中鏢
屏東、南投失守！本島「最後4淨土」一張圖看全台確診分佈
快訊／沖繩將宣布進入「緊急事態」！　今增207例創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

德基水庫終於降下大雨！30分鐘後停了　果農失望喊：再下久一點

全國首例！台中上百名現職醫護檢人員　成立志願軍投入防疫

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市　全面外帶實聯制　

萬華「這種連結」被讚爆！林立青分享疫情現況：急難時發揮作用

返桃園家發燒！萬華租屋學生「打1922、衛生局無解」　傻眼揭3點

高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

女大生染疫南投0確診破功　衛生局：朝陽教職員生可免費快篩

月底入梅機會大！下周滯留鋒面靠近　全台有望「連下3天雨」

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

德基水庫終於降下大雨！30分鐘後停了　果農失望喊：再下久一點

全國首例！台中上百名現職醫護檢人員　成立志願軍投入防疫

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市　全面外帶實聯制　

萬華「這種連結」被讚爆！林立青分享疫情現況：急難時發揮作用

返桃園家發燒！萬華租屋學生「打1922、衛生局無解」　傻眼揭3點

高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

女大生染疫南投0確診破功　衛生局：朝陽教職員生可免費快篩

月底入梅機會大！下周滯留鋒面靠近　全台有望「連下3天雨」

土地稅法部分修正案　今三讀通過

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

林右昌防疫壓力大到暴瘦8公斤　設基隆防線阻疫情入侵

台南勸戴未戴口罩竟遭推打、辱罵　警強硬處理依法究辦

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

中職二軍19日因球員體溫過高延賽　採檢結果出爐

孩子在家防疫見療癒毛球「抱緊狂吸」　苦主眼神死：讓我睡覺…

環狀線南環段利多　30年在地房仲曝「明顯感覺漲幅」

曹西平喜拆禮盒「24顆蛋黃酥全撞爛」！　怒轟物流離譜：看了噁心

防彈V換髮型粉哀號！納豆發對比圖自認「神像」網刷一排：笑死

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

快訊／增312本土「縣市分布曝光」！

即／台中「本土+5」足跡曝光！　遍及各大寶雅、家樂福、屈臣氏

旅澳ICU護理生「揭封城實錄」告誡2重點

朝陽妹道歉被出征！同校生緊抓2關鍵狂噴

更多熱門

相關新聞

優尼克生技公司+安泰醫院　為一線防疫人員盡心力

優尼克生技公司+安泰醫院　為一線防疫人員盡心力

國內疫情嚴竣，優尼克生技公司創辦人馬瑞彣博士贈送社團法人東港安泰醫院20公升桶裝二氧化氯消毒水原液10大桶（共200公升），及優尼克生技「戴維爵士」抗菌䕶膜液320瓶，協助醫院進行清消作業。

即／宜蘭增2例傳染源都台北　搭友人車中鏢

即／宜蘭增2例傳染源都台北　搭友人車中鏢

金門養生會館假關門真營業　警見小姐接客祭重罰

金門養生會館假關門真營業　警見小姐接客祭重罰

即／宜蘭+2足跡曝光！　萊爾富2門市＋豐隆蛋行

即／宜蘭+2足跡曝光！　萊爾富2門市＋豐隆蛋行

關鍵字：

疫情居家辦公WFH視訊

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面