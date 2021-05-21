彰化嬤帶10月嬰聚會「輪流抱確診」！醫3次強調：不要亂抱別人小孩

▲彰化溪湖快篩站 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者施怡妏／綜合報導

彰化疫情持續升溫，目前以「葡萄家族」感染鏈為大宗，其中，彰化縣20日新增的6例個案裡，一名僅10個月大的女嬰，被阿公、阿嬤抱至溪湖歌唱班聚會，遭其他成員輪流抱後中鏢，成了全國年紀最小的確診者，小兒專科醫師王韋力提醒大家，「不要亂抱別人的小孩！」

王韋力在臉書粉專「威力醫師的育兒週記-王韋力」發文，提醒民眾出門在外，不要亂抱別人家的小孩，也不要把小孩隨便給別人抱，現在是疫情期間，盡量減少不必要的接觸，而且小朋友抵抗力低，很容易因此染疫，「不要亂抱別人小孩，不要亂抱別人小孩，不要亂抱別人小孩，很重要，所以說三次！」

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▲醫生呼籲大家，不要亂抱別人小孩。（圖／翻攝自Facebook／威力醫師的育兒週記-王韋力）



許多網友都對於長輩愛亂抱小孩的行為很反感，「就說老人家是防疫破口」、「有些鄰居都硬抱過去的」、「老人家的防疫觀念最弱了」、「就算不是確診，這個行為也很容易得到腸病毒」、「長輩真的很愛帶嬰兒出去獻」、「有的長輩就很奇怪，就是愛來亂，看到小孩，手就來摸」、「超級討厭人亂摸小孩，或一直要把小孩帶走！！」

彰化疫情持續升溫，從5/13至5/20為止，8天累計54個確診個案。20日5例確診中，3例是歌唱班的阿公、阿嬤帶著10個月大的女嬰聚會時，曾被其他成員輪流抱後染疫，而該名女嬰也是國內最小染疫個案；另外2例則是與歌唱班成員在種葡萄時接觸，休息期間曾泡茶、近距離的聊天。