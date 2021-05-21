接到板橋單！客人送「3樣小物」逼哭外送員：工作2年最暖心的一次

▲外送員收到酒精、口罩和運動飲料。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

國內本土新冠疫情爆發，全台升級至三級警戒，不少民眾都會訂外送以取代出門覓食。一名外送員發文表示，日前他接到一張板橋單，好不容易抵達目的地後，就見訂餐的大姐站在門前等，並給了他一瓶酒精、一包口罩，還有冰涼的運動飲料，讓他心頭暖呼呼。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都回應，「真貼心的客人」、「真的很暖」。

這名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文表示，他昨天接了一張板橋單，因為地址很難找，所以跟客人溝通了好一陣子才總算抵達。到目的地後，訂餐的大姐說，因為疫情關係，所以她才首次叫外送。

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▲訂餐大姐希望外送員可以好好的。（圖／原PO授權引用）

正因知道外送員出門賺錢很辛苦，所以大姐早早就站在門外等，並拿出「這一袋東西」，希望外送員都能好好的。原PO打開袋子來看後，映入眼簾的是一瓶酒精、一包口罩，還有一瓶剛從冰箱拿出來的運動飲料。

原PO收到後心生感動，事後也忍不住直呼，他真的很感謝訂餐的那位大姐，「從事外送工作2年最暖心的一次！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「你遇到好人！我今跑板橋都是給銅板不裝袋，直接放樓梯上」、「暖爆了」、「遇到好客人真好」、「好貼心」、「真好，好貼心喔」、「彼此都釋出一份善意，送餐跟吃餐的人都會一樣開心」、「人間處處有溫情」、「這個客人好棒」、「疫情見真情」、「都要哭了」、「很感動，快哭出來了」。