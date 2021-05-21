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杜絕社區感染！花蓮慈院通訊診療+藥來速　防疫便民一條龍

▲▼花蓮慈院風濕免疫科潘郁仁醫師，透過視訊方式為預約病人看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院風濕免疫科潘郁仁醫師，透過視訊方式為預約病人看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續發展，花蓮慈濟醫院配合花蓮縣衛生局防疫政策，自5月19日起至5月28日，提供遠距診療服務，讓所有有就醫需求的民眾，都可以透過視訊方式看診，花蓮慈院家庭醫學部主任葉日弌表示，透過通訊診療，可以在減少醫院及社區的感染風險的情況下，同時照顧病人的身體健康。

▲▼花蓮慈院風濕免疫科潘郁仁醫師，透過視訊方式為預約病人看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院2020年就曾因應疫情開辦通訊診療，這次在原有的資訊系統及流程上，開放讓所有民眾都可以透過轉診中心專線預約(03-8574885)，初步規劃開放心臟內科、腎臟內科、家庭醫學科、風濕免疫科、一般外科、神經外科、耳鼻喉科以及身心醫學科等八個科別，若民眾有其他科別需求，也可以透過專線洽詢，將會有專人協助安排。

▲▼花蓮慈院風濕免疫科潘郁仁醫師，透過視訊方式為預約病人看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲視訊診療流程。

通訊診療時間為每周一至周五的上午九點到十二點，由各專科醫師為預約掛號的民眾進行視訊看診，並且開立處方，花蓮地區民眾可以直接到花蓮慈院的「藥來速」戶外領藥窗口進行批價、領藥，若是外地民眾也可以透過超商繳費及交付處方箋的方式，就近在所在地完成批價及領藥，且就醫費用依照健保規定收費。

對於包含重症患者、慢性病病患者…等等的民眾來說，就醫是不可避免的需求。葉日弌主任呼籲，在生活受到疫情影響的情況下，不建議民眾自行判斷停藥或者停診，希望有需求的民眾，還是要遵照醫師的專業建議再進行調整，希望通訊診療這項防疫措施，能提供民眾一個方便且低感染風險的選擇，又能接受到適當的專業醫療服務。

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