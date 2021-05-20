麻辣燙吃上癮的秘密　陸黑心攤商偷加「致命香料」

▲大陸罌粟殼「黑市」猖獗，麻辣燙、滷味業者迷信讓消費者吃上癮 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

為了讓客人吃上癮，大陸罌粟殼「黑市」十分盛行！大陸不少中藥集散地暗藏「罌粟殼地下交易」，主要源於一些餐飲商家迷信在食品中添加罌粟殼（粉、籽）可提味增香，刺激消費者味蕾，增加回頭率。實際上，研究顯示長期使用含有罌粟殼或其提取物的湯料，最危險可能致命。

據《澎湃新聞》報導指出，2021年3月底至5月中旬，追蹤多地調查，發現大陸多個主要中藥材集散地存在罌粟殼地下交易，許多藥材商稱長期以每斤500至700元（單位：人民幣，同下）不等的價格向從事滷味熟食、小吃早餐的攤販或門店供貨。

報導發現，網路上銷售更明目張膽，有來自雲南、甘肅的賣家直接用「罌粟、大煙、米殼」關鍵字建立群組，尋覓買方、驗貨叫賣。 更有專門配製含有罌粟粉的乾貨香料的賣家在網上出售各類「秘制」燒烤料、龍蝦料、滷味料、麻辣燙料等。

▲黑心業者網路囂張販售致命香料 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

這些群組為了吸引客人，介紹文強調「如果你是做小吃生意的，如果是做熟食生意像麻辣燙、燒烤，如果生意不好，只要加入了我們的調料，保證你生意紅火起來。」充滿迷惑的推銷方式，其實都是間接殺人舉動。

大陸罌粟殼的市場需求存在已久，主要源於一些餐飲商家迷信在食品中添加罌粟殼（粉、籽）可「提味增香」，讓消費者上癮。

實際上，專家警示，實驗表明，罌粟殼的作用被過度神化，傳言中「提香上癮」的作用實際並不明顯。長期使用含有罌粟殼或其提取物的湯料，會出現發冷、出虛汗、乏力、面黃肌瘦、犯困等癥狀，並造成人注意力和記憶力功能衰退，嚴重時可能對神經系統、消化系統造成損害，出現內分泌失調，甚至導致呼吸停止而死亡。