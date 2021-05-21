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唐鳳與美副助卿對話　談政府開放與反貪腐創新

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美國國務院今天表示，行政院政務委員唐鳳今天與美國國務院民主、人權和勞工事務局代理首席副助卿巴斯比對話，雙方就政治治理與反貪腐等議題交換意見。

國務院發出新聞稿表示，作為開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）成員，美國支持更具透明度與公民參與公共事務。趁著「2021年政府開放週」，巴斯比（Scott Busby）與唐鳳針對這項議題舉行台灣主辦的小組對話。

▲▼唐鳳與美副助卿對話 談政府開放與反貪腐創新。（圖／翻攝自YouTube／Open Government Partnership）

▲唐鳳與美副助卿對話 談政府開放與反貪腐創新。（圖／翻攝自YouTube／Open Government Partnership）

新聞稿指出，巴斯比與唐鳳就台灣在針對公共政策挑戰上推進開放治理解決方案，以及在全球支持反貪腐工作的努力交換意見，也討論如何利用科技建立更自由、開放的社會，聚焦科技在促進訊息透明的角色，以及加深公私部門合作與強化民間社會。

小組也討論到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對透明度的影響，以及媒體如何調查與提高民眾對貪腐的認識。

新聞稿指出，這次對談凸顯台灣在全球反貪腐聯盟（Global Anti-Corruption Consortium, GACC）的貢獻。

與會的除了唐鳳與巴斯比外，還有國際開放政府夥伴關係聯盟副總監巴蘇（Shreya Basu）及國際透明組織資深經理阿貝爾（Conny Abel）。

 
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