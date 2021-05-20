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社會 社會焦點 保障人權

大家都以為他們有病！「遊民」被當防疫破口　貧窮工作者有話要說

▲▼遊民。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲遊民需要的是關心，而非歧視。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

本土新冠疫情大爆發後，民眾擔心受到感染，酒精、口罩買好買滿，也開始擔憂露宿街頭的「遊民」變成防疫破口，甚至有民眾認定，遊民就是到處晃的「行動病毒」，「貧窮工作者」解釋，地方社會局都有發送口罩給遊民配戴，他們頂多是在社會底層掙扎的人們，但並沒有放棄活著，希望大家不要持續汙名化。

●何謂貧窮工作者：在協助經濟弱勢這個族群裡相關事情的人，譬如為其發聲倡議、媒合工作、租屋、協助餐食、心理輔導等等。

資深貧窮工作者---程郁盛表示，「因為大家不了解，也不想去了解，所以常把事情的矛頭指向遊民，就算遊民跳出來想為自己發聲，又會有多少人聽？人們寧可相信社經地位高的意見領袖，甚至有『替罪羔羊效應』。舉例來說，如果民眾染疫，其區域附近有未戴口罩的遊民，那這些遊民就會變成千夫所指的對象，也就是一個負面情緒的發洩對象，認為他們就是散播病毒的媒介」。

程郁盛說，「群眾對遊民沒有好感，這都沒關係，因為人人都有各自的選擇，都用不同的方式活著，不需要去歧視，甚至鄙視！」

▲▼遊民。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲政府相關單位都會派人為遊民量體溫、發口罩，但遊民仍被當成大家所說的「防疫破口」，看在貧窮工作者眼裡，非常難過。（圖／記者陳雕文翻攝）

貧窮工作者張子文說---遊民在疫情之下要承受社區群聚感染的風險，還要被當作防疫的破口。但真的是遊民的問題嗎？

看在張子文眼裡，遊民就是一群需要幫助的弱勢，他說，「有些人曾經擁有財富，因各種原因從上流掉入社會底層、還有因丈夫或妻子外遇而精神崩潰的人，他們都是一般人，都怕死，不曾放棄過自己的生命，更何況這次的疫情是來國外，如果他們有錢能出國，也不會露宿街頭了」。

程郁盛補充說，「防疫不能有破口，人心也一樣不能有破口！防疫破口會造成崩潰，心的破口會造成社會階層對立，社會不該有階層，居住安全的人，更要讓社會更好」。

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