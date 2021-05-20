全國最小！彰化10月大女嬰被阿公、阿嬤「帶去聚會」染疫

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導



指揮中心今（20日）公布新增286例本土確診個案，其中彰化新增6例。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯稍早說明，彰化縣本土確診累計已有64起個案，而今天新增6例個案中，5例與歌唱班接觸有關，另外1例則是設籍彰化的男子，目前在台北工作被匡列確診，至於詳細足跡內容，縣府仍在疫調中。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯受訪說明6例個案情形。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯指出，5例歌唱班接觸部分，其中3例是歌唱班的阿公、阿嬤帶著10個月大的女嬰聚會時染疫，而該名女嬰也是國內最小染疫個案；另外2例則是與歌唱班成員在種葡萄時接觸，休息期間曾泡茶、近距離的聊天。至於在台北工作的男子被匡列確診，關於男子背景，葉彥伯未多做說明。

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彰化縣自5/13至5/20的64例個案，其中「葡萄家族」傳染鏈已釀54起確診個案，葉彥伯說明，家庭群聚9例（台中1例）、喜宴餐廳群聚3例、歌唱班成員22例、燒烤店群聚3例、刮痧工作者群聚3例、歌唱班衍生群聚13例、朋友社交接觸1例。

另外彰化的10例個案，葉彥伯表示，有5例是萬華家族聚餐群聚造成，5例是單一感染個案，有台北旅遊史，但其中一例感染源不明。

縣長王惠美會後訪問表示，「現在有一點點鬆口氣，主要謝謝第一線防疫人員，在局長指示下，進行強烈匡列採檢，把有確診立即匡列第二圈、第三圈，才會有今天這樣，感覺稍微鬆口氣，但還是請大家保持警覺性，務必做好個人防疫工作，這14天謹慎熬過去，讓疫情恢復到以前。」

