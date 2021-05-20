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快訊／再添1死！今日本土新增286例「連6天單日破百」

▲▼0519疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

昨起全國進入疫情三級警戒，單日新增本土病例已經連續6天超過百例！中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增286例本土病例，其中1例死亡；過去10天來累積新增本土病例超過千例。

指揮中心表示，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多(以中和區40例為多)，其次為臺北市87例(以萬華區40例為多)，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及臺中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

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▲▼5/20確診分布。（圖／指揮中心提供）

▲5/20確診分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，新增之死亡個案(案2683)為70多歲女性，於萬華工作， 個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫； 5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。 5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。 5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計297,481例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含265,558例排除)， 其中2,825例確診，分別為1,103例境外移入，1,669例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另8例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

指揮中心提醒，符合公費接種對象應踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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