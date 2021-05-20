臉書《我是新竹人》協尋「1.5萬口罩遺失」　關西鎮長出面喊冤



▲關西鎮長劉德樑被臉書粉專《我是新竹人》PO文協尋口罩。（圖／翻攝《我是新竹人》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

臉書粉專《我是新竹人》20日中午在臉書貼文，請「網友協尋，關西劉鎮長的口罩遺失兩天了，有沒有好心人可以幫忙找找？」引起地方討論。被指連續2天未戴口罩的劉德樑鎮長也出面說明始末，並抨擊該粉專是「有心人攻擊」。

貼文表示，「目前已提升至三級警戒，外出未配戴口罩者最高罰一萬五千元！可以買一台ps5空氣清淨機！可以喝星巴客100杯拿鐵特大杯！總而言之請民代們確實帶好口罩，多露臉那幾分鐘，其實也不會有人記得你長什麼樣子的」，遭網友討論「最壞打算」、「可以開罰了吧」、「他的口罩要價一萬五，不捨得戴」…

▲劉德樑回應始末，並抨擊該粉專是刻意製造風向。

對次，關西鎮長劉德樑回應，第一張身著白色POLO衫是18日在定期代表會中進行審查提案時被拍下的，當時議事堂內的兩台空調都壞掉，他坐在位置上時是配戴口罩的，直到站起來答覆時，因現場悶熱難耐，他自己又比較胖，覺得悶到快喘不過氣來，才跟主席說，在保持安全距離的情況下，希望能拿下口罩回答，全程約1分鐘，回覆完後就戴回口罩。

第二張粉色上衣是19日早上，在會議之前，他進入議事堂後才發現忘了戴口罩，趕快打給助理請他送進議事堂內，過程大約也是1分鐘。

劉德樑說，19日下午後才宣布口罩令，在這之前並非刻意不戴口罩，18日那天也徵求主席、現場人員同意，否則空間悶熱，他戴著口罩又胖又喘，根本講不出話來，痛批粉專是有心人刻意攻擊、操作帶風向，實在很糟糕。

新竹縣府說，目前尚未收到相關檢舉資訊，若有收到檢舉，確認未戴口罩是口罩令宣布之後，會依相關規定開罰。

►高腰無痕舒適提升「無痕內褲3件組」外衣貼身時的最佳搭配

►快訊／竹市19日新增2確診足跡一覽 多家賣場、超商、高爾夫球場



►好消息！竹縣確診2童二、三採皆陰 217匡列今晚全部解隔離



►快訊／竹市新增1例是「竹科外包商」 傳與萬華足跡有相關



►好消息！竹縣確診2童二、三採皆陰 217匡列今晚全部解隔離