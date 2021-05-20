「拍與女友做愛片」上傳網站破千萬點閱　靠分潤月收賺百萬

日本一對情侶「Emuyumi Couple」爆紅！不過他們表示，當初拍片「不是為了賺大錢、開跑車」。

圖文／鏡週刊

據日本媒體《Abema》報導，一名22歲男子りょーちん與20歲的女友あゆみ交往約9個月，從去年12月開始拍下「人與人之間的連結」片，並上傳到知名Pornhub情色網站，2人投稿的激情影片甚至還超過1,500萬次觀看，而りょーちん更經常拍攝女友的煽情短片公開在網路上，引發不少網友關注討論。

小倆口受訪表示，光在Pornhub上的點擊分潤，每月就有超過日幣30萬（約台幣77萬），直言「比剛從大學畢業的新鮮人薪水多」，另外兩人還經營超過2千人的粉絲俱樂部，以月費1,980日圓（約台幣500元）吸引大票粉絲，內容提供會員獨享的大尺度內容，總總加起來，每月共有約400萬日圓的收入。

不過，情侶倆也坦承，其實一個月生活費僅需15萬元日幣（約台幣3.8萬）就夠用，起初拍片也並非為了賺大錢、開跑車，或者想出國旅遊等想法，純粹只是想激勵更多人觀賞而已。



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