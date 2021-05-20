下月也難恢復正常生活！學者曝這「80萬人」恐成防疫破口

▲全台疫情嚴峻，機車族也都戴上口罩。（圖／記者姜國輝攝）



記者李宜秦／台北報導

今年第一季因防疫成效良好，進而造成國旅風氣盛行，不少人透過國旅「偽出國」，1到3月各地遊客數都有明顯成長，若與2020年同期比較，宜蘭縣旅客數增44.5％、台東增18.1％。觀光業者憂心，6月恐仍無法回到正常生活，更別提國旅復甦，恐有3類人、80萬人將成為防疫破口。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，今年1到3月的景點遊客人數達7776萬人次，略高於去年，但較前年減少21.8％。各縣市中，以台中市遊客最多，其次是新北市及台北市。非直轄市則以雲林縣最多，南投縣居次。

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▲第一季觀光景點旅客數統計。（圖／黃正聰提供）

若與2020年相比，旅客數增加最多的縣市包括嘉義縣56.2％、宜蘭縣44.5％、苗栗縣30.9％、嘉義市與屏東縣26.6％、南投縣23.5％。可見由於疫情控管良好，讓各縣市國旅都有復甦現象。

黃正聰表示，6月份應該還是無法上課、也無法出遊，疫情不容易降下來。且有三類人可能成為破口：無證移工（5萬人）、通輯犯（5萬人）、特種行業（70萬人），他們會群聚，有症狀也不敢就醫。

黃正聰表示，針對三大類破口，政府應主動而非被動處理。無證移工部分，勞動部已有祭出專案，鼓勵無證移工出面篩檢，且不會因此追究並遣返回國，若確診也會由政府協助醫治，但礙於國人觀感，勞動部宣傳力道不足，可能會導致移工半信半疑，仍不願意出面篩檢。

在通緝犯部分，政府則無明確宣示，一定會導致許多通緝犯即使出現症狀，也不敢採檢醫治，黃正聰認為，可透過「篩檢不登記個資」等方式，讓這些人暫時沒有顧慮。

而八大行業部分，是人數最多也是最嚴重的破口，政府應透過行政體系主動聯繫曾去過八大場所的民眾，如里長、衛生單位、電子數據等資料，掌握民眾動向，而非等到有人確診後才逐一爆發，難以控制。

▲專家憂三種人恐成防疫破口，下個月也難以恢復正常生活。（圖／記者姜國輝攝）