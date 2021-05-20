全國三級警戒！指揮中心9：30記者會「專打假訊息」　鄕民狂酸：維穩囉～

▲陳宗彥：散播假訊息最重罰3百萬、關3年。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日首次召開上午場記者會，由副指揮官陳宗彥主持，整場記者會的主要焦點放在打擊假訊息，但是針對全國昨（19）日升三級警戒後的措施，及疫情最新狀況並未加以說明，有記者在提問疫情相關數據時，也是被回以「下午場回答」。對此，有網友看完記者會後怒批，「人民想要聽的是這個嗎？」

陳宗彥出席上午場記者會時指出，指揮中心自今日起每日開2場記者會，上午場記者會是中央與地方開完會後，將會議共識對外說明，並迅速澄清假訊息；至於與疫情、疫苗等相關訊息，仍會留在下午場記者會上說明。

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對此，有網友在批踢踢八卦板上發文痛批，「這個防疫團隊真的完蛋了，宣導政府疾管家app、假消息罰三百萬，人民想要聽的是這個嗎？大家共體時艱，現在外面店家全關了，大家居家在家裡防疫，但中央疫情指揮中心不跟人民說疫情最新狀況、醫院感染狀況、感染熱區，及接下來政府的行動方針是什麼、疫苗採購進度，和預計要怎麼處理疫情，突然早上九點半開個記者會說這些要幹嘛，有很重要嗎？」

▲針對上午場記者會，鄉民一面倒批評。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「一整場圍繞在假訊息話題，真不知道是在做大內宣還是在做防疫？」、「防疫中心竟然目標是打假消息？」、「開口閉口都在講假訊息維穩，疫情根本不是重點？」、「扯到炸掉」、「重點是假訊息？這有必要特別開一場嗎」、「倒不如不用開」、「記者問一堆問題就一直回說要下午才會回答」。

不過，也有網友支持上午場記者會的內容並表示，「實際上網路就真的是一堆假訊息在亂傳啊」、「中央統合資訊也比各縣市放話來的有效率」、「涉及個資或未確認資訊的部分，是要怎麼正面回答」、「你難道不知道假消息更可怕嗎」。