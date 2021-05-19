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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遠距體育課！老師視訊跑步「整排學生跟著做」　家長笑翻：樓下別抗議

▲▼學生進行線上體育課。（圖／翻攝臉書）

▲學生進行線上體育課。（圖／翻攝自臉書影片，已取得當事人授權，下同）

記者袁茵／台北報導

雙北宣布高中職以下學校停課後，全台也於19日進入停課階段，不過「停課不停學」，改採線上教學方式授課，讓許多老師們化身成直播主，就連體育課也使用遠距教學，要求學生對著鏡頭重複動作。對此，家長們大讚，這樣十分有創意，且動一動也可以讓眼睛休息，只是希望樓下住戶別來敲門。

雙北日前宣布，全國高中職以下停課不停學，並推廣使用台北市酷課雲系統來作為線上教學平台，但卻在17日湧入101萬3978人次登入，北市校園帳號系統因分流機制故障，造成機器負載過量產生登入遲延，也讓老師們改採其他直播平台進行線上授課。

由於遠端上課仍是「按表上課」，因此連體育課都要視訊教學。有體育老師早已有備而來，在視訊鏡頭中對著同學們認真示範原地跑步、空氣腳踏車等動作，而一排視訊的同學也跟著動作，相當有創意且互動感十足。

該名家長受訪時表示，大家都覺得學校「按表操課」這決定很好，老師有把課表貼到班級群組上面，幾點鐘上什麼課都按表操課，該體育課就體育課，該音樂課就音樂課，「這樣很好！像我兒子不愛運動，但竟然在線上跟老師做動作！」

該家長大讚，其實真的要動一動，不然家長最怕的就是線上課程上到一半，孩子就跑去玩線上遊戲、聊天等，如果老師在線上要求，得看到學生做動作才給分數，或是增加平時成績，孩子就不會只是坐著，更可讓眼睛休息一下。另外，也有家長笑稱，希望樓下住戶不要來敲門。

▲▼學生進行線上體育課。（圖／翻攝臉書）

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