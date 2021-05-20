實境秀《全明星電競女神》開放網友挑戰　號召線上對決電競女力

電競中心／綜合報導

由 TOYOTA、Garena傳說對決、三立電視台三方共同製作的《全明星電競女神》以隊長陳漢典領軍，並邀請傳說對決世界冠軍選手—羽中擔任教練，帶領陳妤、解婕翎、舒子晨、洗菜、凱莉、蘿莉塔六位女神進行魔鬼訓練，挑戰傳說對決台北城市賽。5 月6 日首播後即引起網友熱烈迴響，期待女神們在台北城市賽上一展身手，展現特訓成果。儘管台北城市賽於近日因應疫情宣布改期，《全明星電競女神》挑戰賽事將維持於 5 月 22 日（六）展開，全程採線上模式進行，並號召玩家線上報名挑戰六位女神，以精采賽事陪伴玩家與粉絲在家齊心防疫。

報名連結：https://www.facebook.com/AoVTW/posts/4175687679160023

▲《全明星電競女神》挑戰賽事將維持於 5 月 22 日展開，開放玩家報名線上挑戰

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《全明星電競女神》於 5 月 18 日展開招募徵選，邀請所有想組隊挑戰女神們的玩家與粉絲踴躍報名；只要於《Garena 傳說對決》指定貼文下方留言「最想對女神說的一句話」，並完成報名表單，即有機會與女神線上開戰，並獲得「全明星電競女神」親筆簽名照。除此之外，響應粉絲期待，《Garena 傳說對決》也將加碼於 5 月 22 日（六）15：00至 18：00期間在限時動態上釋出房號，邀請所有玩家與粉絲加入，與女神們展開精采對決！同時，所有比賽畫面將有機會於「全明星電競女神」節目中播出，歡迎所有玩家與粉絲共襄盛舉。

《全明星電競女神》線上挑戰活動相關資訊：

報名時間：5/18 至 5/20 23：59F

活動時間：5/22 15：00﹘18：00

活動內容：在報名隊伍中選出一隊與全明星電競女神線上進行5v5熱血團戰，比賽畫面有機會於「全明星電競女神」節目中播出

活動獎勵：報名完成並成功入選可獲得「全明星電競女神」簽名照

參加方法：

(1) 五排-點選上方連結報名，並於指定貼文留下你想對女神說的話

(2) 單排-比賽當天關注傳說粉絲團限動搶房號

想要了解完整活動內容請見《Garena 傳說對決》官方粉絲專頁！

*以上活動以官方活動網頁公告為準，且 Garena 保有最終修改與解釋權利。

《Garena 傳說對決》官方網站：https://moba.garena.tw/

《Garena 傳說對決》官方粉絲頁：請點我

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