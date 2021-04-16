攜手TOYOTA與三立電視推出實境秀《全明星電競女神》　《Garena 傳說對決》跨界支持電競女力

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全台下載破千萬，擁有高達三成女性玩家的《Garena 傳說對決》於4月15日宣布攜手TOYOTA及三立電視台，跨界打造台灣史上第一個結合綜藝的網路實境電競節目《全明星電競女神》，力挺電競女力。節目以實境秀方式錄製，由隊長陳漢典領軍，帶領六位全能女神們：陳妤、解婕翎、舒子晨、蘿莉塔、凱莉與洗菜組成電競史上「最高顏值」的全明星女神級戰隊「電競女神」展開特訓，並公開挑戰於5月22日舉辦的『2021 S9 傳說城市賽』台北場賽事，與上千名傳說好手同場競技！





▲電競史上「最高顏值」戰隊「電競女神」將公開挑戰於5月22日舉辦的『2021 S9 傳說城市賽』台北場賽事。左起：洗菜、凱莉、解婕翎、陳漢典、羽中、陳妤、舒子晨與蘿莉塔。

除了逗趣的互動與彼此的默契培養外，六位女藝人也在《全明星電競女神》節目中表現出對電競與遊戲的執著與認真，藉由不斷的練習，精進實力與戰術應對。同時。節目也特別邀請傳說對決世界冠軍選手﹘羽中擔任教練，針對女神們的訓練進行專業指導，將隊伍的戰力提升到最高。隊長陳漢典於記者會上表示「電競也是一種運動比賽，現在冠上『電競女神』的封號，加上我們將從６名女神中選出5位先發，他們一定會備感壓力。我用過去參加全明星運動會的經驗鼓勵大家，並且強調參賽最重要的就是要有不怕輸的勇氣，輸了也要再站起來。」



『電競女神』隊伍介紹（位置暫定）：

● 陳妤：中路

● 舒子晨：打野

● 蘿莉塔：凱撒路

● 解婕翎：魔龍輸出

● 凱莉：輔助／魔龍輸出

● 洗菜：輔助

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▲陳漢典首次擔任隊長獨挑大樑領軍陳妤、解婕翎、舒子晨、蘿莉塔、凱莉挑戰傳說台北城市賽。





▲「電競女神」誓言挑戰『2021 S9 傳說城市賽』冠軍寶座。

《Garena 傳說對決》與TOYOTA合作邁入第三年，雙方不斷推陳出新，跨界為年輕世代與玩家打造全新的舞台。對此，Garena協理陳先倫於記者會上表示：「很開心持續與TOYOTA合作，以多元豐富的形式，傳達我們對於年輕世代與電競的支持。傳說對決擁有超過三成的女性玩家占比，已經是台灣女性玩家比例最高的MOBA遊戲；因此，我們也希望為女性玩家提供更多、更大的舞台，打破大家認為電競是由男性主宰的既定印象，讓大家看到女力在電競的舞台上，一樣可以發光發熱。除了力挺《全明星電競女神》，我們也特地在今年『2021 S9 傳說城市賽』台北場賽事增設『女神盃』，邀請所有女性玩家與好友一同參賽挑戰，勇敢追夢！」





▲和泰汽車TOYOTA車輛營業本部劉傳宏本部長(中)與Garena 總經理 陳逸軒(右五)出席預祝『電競女神』戰隊旗開得勝。

《全明星電競女神》節目即將於5月6日（四）、5月20日（四）、6月10日（四）於TOYOTA YouTube頻道、TOYOTA TV，三立新聞網、Vidol、Garena 傳說對決官方頻道上完整揭露電競女神們的訓練日常、特別來賓與成長歷程，敬請期待！



▲《全明星電競女神》節目即將於5月6日首播，揭開女神們的訓練日常。



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《Garena 傳說對決》官方網站：https://moba.garena.tw/ 。

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