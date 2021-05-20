來道檸檬烤魚！英國插畫家Zena Kay筆下明亮繽紛的夏日靜物畫

當在朋友IG上見到了有西瓜汁、芒果剉冰入鏡的海景照片時，總讓人不由笑著，夏天就該與海啊冰啊為伍才是。然而並不是每個人都外出的，也有人還在COVID-19的疫情籠罩中無法放心出遊，但，夏天還是存在於英國插畫師Zena Kay的作品裡。





對Zena而言，美食一直是她作品靈感的來源。滿滿鮮橙汁裝盛在帶鄉村風的米白牛奶壺裡；黃檸檬片鋪底的烤魚綴有翠綠香料，放上了湖綠盤子；點綴新鮮檸檬片的紅色大龍蝦擺在小藍花白盤上；還有一袋橙果在旁；鮮採多色蔬果擺在顏色粉嫩清爽的條紋餐桌布上……夏季水果、新鮮食材，與明亮桌布背景的搭配，讓每一張都顯得開胃。





藝術家對食物的情有獨鍾，顯示在她使用、調度了所有能彰顯該項目的方法──烹煮、閱讀、書寫、繪畫，她感受到這是天賦的禮物，為此她還想到餐飲業工作，還好（對讀者而言），她最終選擇了插畫，以無遠弗界的形式傳遞食物的美好。





Zena的食物插圖色彩鮮艷，細節豐富，並且結合了複雜的製作步驟及天真的視角，讓靜物畫顯得輕盈活力，不承載過多寓意。她認為，「烹飪書如果插圖畫得好，能激發讀者的創造力，最終讓人聚在一起，去實際品嚐那些原先是插圖的東西...

文字參考／It’s Nice That

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