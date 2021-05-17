英國即將解封！6千萬人嗨爆「酒吧愛的擁抱」　允許戶外用餐聚會

▲英國即將於17日解除封鎖政策。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國今年1月初面臨變種病毒株的侵襲，導致首相強生宣布第三度封城，不過隨著國內疫苗接種步上軌道，一定比率人口已完成免疫，使政府決定於今（17）日正式解封、重啟經濟，國內6500萬人口重獲自由。對此，當地民眾難掩興奮之情，不過也有專家表示憂慮，擔心新冠疫情將會在夏季重新爆發。

根據《路透社》報導，英國民眾在經歷承平時期最嚴格的封鎖政策後，將於17日起獲得自由，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯防疫規定陸續放寬，不僅可前往酒吧互相擁抱、在室內餐廳像往常般吃頓飯，或者相約去看電影，且戶外允許多達30人的聚會活動，兩個家庭被允許在室內見面，療養院的入住患者開放有5名訪客，而校內也不再強制學生配戴口罩。

對此，英國女演員瓊安娜‧盧利 (Joanna Lumley)接受當地媒體採訪時難掩興奮之情，「我要擁抱每個我能接觸的人！我會在收銀台擁抱女孩、在鏡框邊擁抱女孩、在公園裡擁抱踢足球的男孩。若我被警察逮捕，那我會在警察局內擁抱警察。」

然而，也有防疫專家擔憂，目前印度流行的變種病毒株「B.1.617.2」比英國先前的變種病毒傳染力高出6成，先前也有專家預測英國當局可能會為此將解封政策延遲至6月實施。強生在聲明中表示，「我們的封鎖政策到達另一個里程碑，但我們必須非常謹慎採取下一步行動。」

據悉，自從全球掀起新冠疫情後，英國政府分別於去年3月、11月、今年1月起實施封鎖政策，不僅所有聚會與抗議活動遭警方驅離、關閉宗教設施與非維生必要商家、學校與面授課程關閉、大部分民眾待在家中隔離，僅能允許採買必要民需物品時外出。

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