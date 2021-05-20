情侶住飯店激情連結…窗戶全透明被看光！櫃台來電「保守點」糗翻

▲麥凱布和男友在飯店享受激情竟全被看光。（圖／翻攝自TikTok／rebekkamccabe）



記者張方瑀／綜合報導

英國一對情侶日前到入住一間知名飯店，打算好好休息溫存一下，結果就在兩人翻雲覆雨大戰之際，男友卻突然接到櫃檯打來的電話，原來他們住進了一間透明玻璃屋，房間的窗戶完全沒有任何反偷窺措施，所以兩人的「連結過程」全被對面房客看光光。

英國女子麥凱布（Rebekka Mccabe）日前跟男友入住蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的一間知名飯店，想要好好放鬆休息，享受在舒適空間翻雲覆雨的快感。沒想到當兩人溫存到一半時，男友突然接到櫃檯打來的電話，從TikTok上分享的影片可以看到，男友講電話的同時，麥凱布眼睛瞪大相當驚訝，原來他們兩個的「連結過程」全被對面房客看光光。

@rebekkamccabe Word to the wise, a very popular hotel in glasgow DOES NOT have tinted windows xxx ♬ original sound - Rebekka Mccabe

男友對麥凱布說，「我們房間對面的房客說，我們兩個需要保守一點，櫃台說他不會管我們要做什麼事情，但這個房間的玻璃是沒有隱私保護的。」麥凱布聽到後，只能摀著嘴尖叫不敢置信，因為兩人裸體都被看光光了。

目前這段影片在TikTok上已經有超過54萬人觀看，有網友回覆說，「我就在這家飯店對面工作，這件事情常常會發生。」也有不少人表示，「這實在是太丟臉了」、「我真的會想跳窗逃離」、「我記得這間飯店的窗戶非常大片」。

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