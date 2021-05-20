北醫遭爆2護師「確診還步行回宿舍」同住一房！院方3點回應了

▲台北醫學大學附設醫院。（圖／記者張一中攝）

生活中心／台北報導

台北醫學大學附設醫院19日爆出有4名護理人員確診，其中一人還是開刀房護理師，有院內人士爆料，當時篩檢結果未出爐，護理師仍被「要求上工」。隨後院方聲明回應，其為單位主管溝通誤會，一切均依指揮中心規範。昨晚又傳出4名確診護理師，有2名因無負壓隔離病房，仍同住一間宿舍裡，確診當天無與外界隔離，步行回宿舍。

有爆料者向《ETtoday新聞雲》投訴，指4名確診的護理師中，有2位於確診當天還步行回隔條街的宿舍，無與外界隔離，因無負壓隔離病房，仍住在同一間宿舍裡。另外有11名疑似確診的護理人員在病房隔離中。

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對於北醫被爆4名護理人員確診，當時篩檢結果未出爐，院方竟要求護理師上班、進開刀房。院方昨晚聲明回應，此為單位主管溝通誤會，一切均依中央疫情指揮中心規範，目前總計4人確診，已匡列72人，研判非院內感染。

有關投訴內容所稱，北醫當時回應在採檢結果尚未確認前，即要求手術室重啟作業，實屬誤會，此為單位主管為因應逐步回歸正常作業的預備工作及準備流程，逐一詢問同仁，可能因此造成誤解。手術室均按照中央疫情指揮中心規範，以緊急或必要手術為限。

對於最新的投訴內容，北醫再度回應，有關院方處理經過說明如下：

1.本院已於5月17日接受台北市政府衛生局疫調，確認相關處理流程均符合衛生主管機關規範，4位護理師目前均於院內專責檢疫病房隔離。

2.本院於護理同仁確診後，隨即通報衛生主管機關，並匡列第一圈接觸者接受PCR篩檢並隔離，一切均按照中央疫情指揮中心的規範。

3.面對疫情變化，本院特別啟動「員工社心靈關懷團隊」，由院內社工師、心理師、靈性關懷師組成團隊，目前已針對確診同仁、相關接觸者以及第一線照護同仁，透過電話提供主動式關懷諮詢。