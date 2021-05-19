新北「21採檢處」篩出大量確診！區域地點一次看





▲新北市立聯合醫院板橋院區，為新北市首座社區快篩站 。（圖／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／新北報導

近日國內本土案例數目急升，尤其雙北最為嚴重，新北市於17日啟用板橋聯合醫院社區篩檢站後，接連3天爆滿，並篩出大量確診者。新北市長侯友宜19日公布再增設3個社區篩檢站，加上17家急救責任醫院，共有21處可提供有症狀或接觸史之民眾篩檢。

新北市今日成立永和耕莘醫院、部立樂生療養院及新北市立土城醫院，原有17家採檢醫院，包括亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立台北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工、新北市立土城醫院。

衛生局呼籲，社區篩檢站優先採檢以有高風險區活動或接觸史者為優先，欲篩檢之民眾勿必須帶健保卡，全程配戴醫療級口罩，且勿搭乘大眾運輸工具。

●土城篩檢站

服務醫院：市立土城醫院

服務區域：土城、板橋、樹林

服務量能：每日300

●永和篩檢站

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和、新店

服務量能：每日200

●樂生篩檢站

服務醫院：部立樂生療養院

服務區域：新莊、三重、蘆洲

服務量能：每日100

●板橋社區篩檢站

服務醫院：新北聯醫板橋院區

服務區域：板橋、三重、蘆洲

服務量能：每日400



新北市17家採檢醫院：

亞東紀念醫院

淡水馬偕紀念醫院

台北慈濟醫院

衛生福利部雙和醫院

新北市立聯合醫院

部立臺北醫院

耕莘醫院

輔仁大學附設醫院

恩主公醫院

汐止國泰綜合醫院

永和耕莘醫院

部立樂生療養院

台大金山分院

新泰醫院

樹林仁愛醫院

瑞芳礦工

新北市立土城醫院