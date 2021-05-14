快訊／萬華女「快篩陽性」搞失聯　衛生局人員穿防護衣住處尋獲

▲民眾快篩確診卻失聯，衛生局人員順利在住處找人。（圖／記圖／記者屠惠剛攝）
記者邱中岳／台北報導
北市阿公店疫情不斷升溫，有民眾到醫院快篩後確診，但最後卻失聯，衛生局人員獲悉該民眾住在萬華區三水街一帶，穿著全套防護衣到住處找人，最後順利尋獲該名民眾。
據了解，該名確診的女性當初做完快篩，但是最後卻失聯，最後在住處被找到。女子表示，沒有要跑，只是留了2組電話號碼，後來聯繫上才確認在住處，衛生局人員也緊急將女子送醫。
阿公店確診案外案！小姐同居人11日酒駕被逮 4警自主健康管理
▲民眾快篩確診卻失聯，衛生局人員順利在住處找人。（圖／記圖／記者屠惠剛攝）
記者邱中岳／台北報導
北市阿公店疫情不斷升溫，有民眾到醫院快篩後確診，但最後卻失聯，衛生局人員獲悉該民眾住在萬華區三水街一帶，穿著全套防護衣到住處找人，最後順利尋獲該名民眾。
據了解，該名確診的女性當初做完快篩，但是最後卻失聯，最後在住處被找到。女子表示，沒有要跑，只是留了2組電話號碼，後來聯繫上才確認在住處，衛生局人員也緊急將女子送醫。
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