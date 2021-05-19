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「大眾運輸實聯制」步驟出爐！僅鼓勵性質　不掃碼也沒得罰

▲▼王國材視察北車實聯制。（圖／交通部）

▲交通部鼓勵民眾搭乘大眾運輸實聯制。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

行政院開發「簡訊實聯制」，交通部將導入高鐵、臺鐵、國道客運、捷運、公車、計程車等公共運輸，只要掃碼就可登記，以利掌握人流。交通部長王國材今日視察台北車站建置進度，預計於26日全面完成佈設。不過目前仍為鼓勵性質，若遇乘客不願配合掃碼，也沒有罰則處罰。

指揮中心今日宣佈，全台進入第三級防疫警戒階段，車站需落實體溫量測、配戴口罩、清潔消毒、餐廳內用實名制、鼓勵外帶與控制人流、出入口管制、民眾體溫量測、配戴口罩、清潔消毒、禁止民眾於付費區內飲食、臺鐵城際列車與高鐵列車不售站票等措施。

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交通部表示，針對簡訊實聯制，高鐵已完成全部12個車站，台鐵已完成台北、台中、高雄、花蓮四個特等站，明天將完成所有其它車站。其它國道客運、公路客運、捷運、市區公車預定在5月23日前建置好，計程車在5月26日前完成。

▲▼王國材視察北車實聯制。（圖／交通部）

▲▼王國材視察北車實聯制。（圖／交通部）

▲▼王國材視察北車實聯制。（圖／交通部）

王國材指出，搭乘雙鐵都會要求乘客必須落實實聯制，雖然目前並沒有罰則，但民眾的配合度都很高，雙鐵也會安排工作同仁，在閘門處指導民眾。雙鐵應確實執行運具場站清潔消毒，及人流管制等各項防疫措施，讓在疫情期間仍須堅守工作崗位及必須外出之民眾，能安心使用大眾運輸。

民眾若搭乘台鐵、高鐵，只需在車站入口掃描QRCODE、收取簡訊，就可填寫相關資料，若搭乘公車或計程車，且非用電子票證付費者，則可在上車後掃碼登記。

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