每日臨櫃7千人！健保署各據點布建完成「簡訊實聯制」上路

▲行政院簡訊實聯制19日上路。（圖／行政院提供）

記者林育綾／綜合報導

配合行政院宣布全國通用的實聯制新系統「簡訊實聯制」今（19）日上路，衛生福利部中央健康保險署表示，目前率先將全國服務據點包括署本部、各分區業務組7處聯合服務中心、22處聯絡辦公室布建完成，已將簡訊實聯制之QR Code張貼於服務據點入口，供洽公民眾掃瞄使用，只要透過掃QR Code，不必填寫個人資料，依指示送出簡訊，隨即完成登錄，節省時間並減少人員接觸。

健保署指出，在行政院唐鳳政務委員的指示下，健保署參與由關貿公司、中華電信與民間社群業者，在極短的時間內共同完成「簡訊實聯制」新系統的開發與壓力測試，在新系統上路的同時，健保署各個臨櫃服務據點也同步布建完成，建議各公務機關、餐飲業者、店家或賣場等，儘速完成申請並加入「簡訊實聯制」行列，全國齊心抗疫。

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健保署表示，民眾每日臨櫃申辦健保業務的人數約7千人，實施「簡訊實聯制」可落實防疫政策，健保署所屬聯合服務中心及聯絡辦公室等服務據點的同仁，均會協助洽公民眾利用手機使用「簡訊實聯制」進行快速登錄，也籲請民眾在防疫期間盡量不要出門，可透過網路替代馬路。

健保署提醒民眾，「全民健保行動快易通│健康存摺」APP有許多線上服務的功能，其中包括「健保櫃檯」提供申辦健保卡、查詢個人投保紀錄、未繳納健保費、線上繳費等，讓民眾免出門即可辦理各項健保業務。此外，也可使用「健康存摺」查詢個人就醫紀錄、檢驗檢查資料等，隨時掌握個人健康大小事、做好健康自主管理。

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