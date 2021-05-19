LIVE／行政院簡訊實聯制上路　「一機在手」掃QR Code免簽名

政治中心／台北報導

因應疫情增溫，政府下令各大場所及餐飲業者進出須實施「實聯制」，許多商家提供QR Code或是紙本方式讓民眾填寫，為解決不便，政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，未來只要透過手機掃描QR Code後，無須再填寫個人資料，省時又便利。行政院19日將於記者會上發布「簡訊實聯制」使用方式。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲因應疫情升溫，民眾進出各大場合需掃描QR Code，登記實聯制。（圖／記者蔡文鈴攝）



行政院長蘇貞昌日前與22縣市首長召開防疫視訊會議時，有地方首長建議研發全國通用的實聯制App，沒想到才經過4日，行政院政務委員唐鳳便與民間業者、中華電信等單位結合，開發出「簡訊實聯制」系統，並將在19日上午11時記者會上正式亮相。

據了解，簡訊實聯制將先由中央政府機關開始實施，若有民間業者想加入，也可以下載使用，完全採用自願制，不會強迫所有業者都要跟進。

若簡訊實聯制上路之後，民眾進入相關公務機關、店家便無須填寫姓名、手機號碼等資訊，只要花幾秒鐘的時間掃一下QR Code，既省時又可以防疫，而且一旦發現確診者，也可以透過系統追蹤足跡，迅速掌握相關接觸者，以免出現防疫破口。