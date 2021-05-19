加強防疫！愛買全門市明起「關閉即食區」　兒童遊戲區也不開放

▲愛買明起全賣場關閉即食區只提供外帶服務。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布全台進入三級防疫警戒，除雙北外其他縣市陸續加入，並呼籲民眾減少外出，儘量待在家做好防疫工作。各大超商賣場也紛紛宣布提升防疫措施，繼家樂福關閉店內用餐區、顧客休息區及飲水機、遊戲區使用後，愛買稍早也發出最新防疫快訊，明（20）日起全門市關閉即食區，僅開放外帶，兒童遊戲區同步關閉。

因應全台升為3級警戒，愛買宣布明（20）日起全台門市關閉即食區，全數改為外帶，兒童遊戲區同步不開放，人多時也採人流管制，試吃也全數暫停；另，目前全門市維持「實聯制」登記，凡進入門市之消費者皆須留下姓名、聯絡方式及同行人數，除可手寫外也可用手機掃描QR Code填寫資料。

其餘賣場包括好市多、家樂福、大潤發、全聯全台門市皆全數啟用實聯制，同步暫停試吃、試用及舉辦活動，其中，家樂福針對館內公共區域也實施相關管制，包括量販店關閉店內用餐區、顧客休息區、飲水機、會員免費咖啡、閱讀區、磨豆機、遊戲區及遊戲機、按摩椅；超市同暫停開放店內用餐區、顧客休息區、廁所、飲水機、磨豆機；而頂好超市不提供店內用餐區、顧客休息區及廁所使用。提醒目前雙北地區也暫停供當日配送、外送平台服務。