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全國3級防疫警戒　黃偉哲：全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防

▲台南市長黃偉哲指出，如中央公布台南有確診案例，市府接後在1小時內公布個案足跡。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼全國3級防疫警戒，台南市長黃偉哲宣布台南全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防，全力抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心宣布全全國進入3級疫情防疫警戒，台南市長黃偉哲立即召開記者會，針對3級疫情防疫警戒，提出台南市措施，包括全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防，並啟動全面實聯制、全市高風險篩檢、醫療全方位應變。

黃偉哲說，因為19日上午唐鳳政委已經宣布有QRcode可以全國通用的，事實上台南市已超前部署，已經開始，在台南市的鐵公路、高鐵的場站，轉運站，還有進出市政府，都將使用全國一致的QRcode。另外，民間包括超商包括賣場，也鼓勵使用QRcode，可以跟中央申請，拿到一個QRcode之後，就可就可以使用，這軟體的個資不會外流到民間機關去。

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黃偉哲市長提醒大家，設立高風險篩檢站，被匡列的對象，是有經過高風險地方足跡的人去篩檢，不是進行普篩的。因為這個篩檢的劑量也有限，而且事實上也必須要提供給真正有可能暴露在病毒環境中的人，請大家不要隨便利用有限的資源。

▲全國3級防疫警戒，台南市長黃偉哲宣布台南全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防，全力抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局也說明，配合中央政策，台南市已擴大開設篩檢站，19天下午加開新營篩檢站，提供出入相關場所，或者有接觸史民眾，都可攜帶身分證及健保卡至該篩檢站篩檢。另外未來一周內也會加開9大篩檢站，但提醒民眾，篩檢站僅提供有被匡列，或是出入確診案例場所或是有接觸的民眾篩檢，一般民眾無需進行篩檢。

針對全市清消的部分，環保局表示目前已募集盤點完市內所有清消相關物資與機具，目前非常充足，除了確診足跡的清消已完成外此外，環保局也報告表示，南市府已開始針對重點公共場所，進行定期的清消作業，包括3大轉運站（新營、麻豆、台南）、火車大站、大型公園35座公廁每日清消、公有市場59座每日清消，以及大型工地消毒。

環保局也設置居家檢疫、隔離者檢疫期間生活垃圾收運專線（06-2686610），專車收運居家檢疫或隔離戶、檢疫旅館等場所的垃圾，以降低垃圾運輸過程病毒外流的風險。若有此需求民眾可於上班時間撥打專線，也提醒一般民眾平時配合垃圾車丟垃圾時，一定要記得戴口罩。

▲全國3級防疫警戒，台南市長黃偉哲宣布台南全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防，全力抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，針對營運場所部分，黃偉哲也正式宣布，由於進入3級警戒，台南市市內860家自助無人選物販賣，有鑑於現在有許多學生不用上課，擔心無人監控防疫情形，宣布自即日起全面禁止營業。此外傳統市場及商圈周邊飲食攤或小吃店屬一般餐飲業，目前雖未強制禁止內用，但仍呼籲業者要配合實聯制，座位區加裝隔板、採梅花座或拉大座位距離等防疫措施。

▲全國3級防疫警戒，台南市長黃偉哲宣布台南全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防，全力抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日稍早行政院也公布了「簡訊實聯制」，民眾只要掃描店家或公務機關提供的QR Code或者以簡訊輸入店家代碼，不需要再填寫個人資料即可完成，台南市政府也在第一時間跟行政院同步，開始實施簡訊實聯制系統。

目前台南市簡訊實聯制推行場所包括鐵公路、高鐵站場、轉運站以及市政府。黃偉哲也呼籲市內民間賣場盡速跟中央申請使用此系統，除了方便快速，且消費者個資也不會外流到民間機關，中央也只會保留28天，請大家放心使用。

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