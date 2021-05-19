1922專線被打爆！「3大問題」最多人發問　陳時中解答了

記者黃凱翊／綜合報導

有跟確診者同樣的足跡怎麼辦？中央流行疫情揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，最近疫情專線「1922被打爆了」，是疫情一年多來的最高峰，許多民眾因為有擔憂就會撥打1922詢問，因此也在今日公布1922的常見問題，幫助民眾更快了解相關消息。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

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指揮中心公布的近日1922常見問題，包含「最近曾至確診者去過的地點，要注意什麼？」「已完成採檢，結果什麼時候出來？」「有家人確診，我沒收到衛生單位通知怎麼辦？」，針對此3大問題，指揮中心也提供簡單明瞭的答案，如曾到過與確診者去過的地點，只要注意自身的健康狀況，期間都能正常生活，上班上學以及搭乘大眾運輸工具外出都是在允許的範圍內，但只要出現疑似症狀，就要立刻戴口罩並前往社區採檢醫院，且禁止搭乘大眾交通運輸工具。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼民眾撥打1922常見問題。（圖／疫情指揮中心提供）

▲民眾撥打1922常見問題。（圖／疫情指揮中心提供）